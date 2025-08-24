«Мы родные люди, не надо ничего скрывать»: Сергей Лазарев ответил на слухи о романе с Лерой Кудрявцевой

24 августа 2025, 14:07

Лазарев назвал Кудрявцеву «родным человеком» на вопрос об их отношениях

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Певец Сергей Лазарев рассказал, что сохранил теплые отношения с телеведущей Лерой Кудрявцевой после их расставания более 10 лет назад. Об этом стало известно после его интервью изданию «7Дней.ru».





Лазарев подчеркнул, что Кудрявцева стала для него «родным человеком», и им настолько комфортно вместе, что «не надо ничего скрывать». Недавно он «подогрел» сплетни об их воссоединении, заявив, что экс-возлюбленная до сих пор по нему «сохнет». Однако, по словам артиста, флирт на мероприятиях, таких как «Песня года» и «Новая волна», является способом развлечения поклонников, а их связывает исключительно дружба.

«Наши с Лерой перепалки — это уже легенды, как мы друг друга подкалываем и на «Песне года», и на «Новой волне». <…> На самом деле это большой труд — держать внимание зрителей на протяжении нескольких часов. Нам за долгие годы удалось выработать свой стиль общения», — добавил Сергей.