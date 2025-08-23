Достижения.рф

Нюша растрогала поклонников снимком с младшей сестрой

Нюша с сестрой (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Нюша порадовала своих подписчиков тёплым и личным снимком, на котором запечатлена вместе со своей младшей сестрой — синхронисткой и олимпийской чемпионкой Марией Шурочкиной. Фото было сделано во время их совместной поездки на отдых к океану.



На снимке сестры позируют в ярких образах и с лёгким макияжем, что не оставило поклонников равнодушными. Комментаторы в сети отметили не только очевидное сходство между девушками, но и ту атмосферу близости и гармонии, которую излучает кадр.

Известно, что Нюша родилась в семье музыканта Владимира Шурочкина и продюсера Ирины Калитченко. Её родители расстались, когда девочке было всего два года. В одном из интервью певица рассказывала, что на фоне развода ей пришлось столкнуться с последствиями — в частности, это повлияло на её самооценку.

Позже артистка призналась, что со временем ей удалось преодолеть внутренние барьеры благодаря психотерапии.

Софья Метелева

