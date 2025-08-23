Нюша растрогала поклонников снимком с младшей сестрой

23 августа 2025, 22:10

Нюша показала редкое фото с сестрой Марией из отпуска

Нюша с сестрой (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Нюша порадовала своих подписчиков тёплым и личным снимком, на котором запечатлена вместе со своей младшей сестрой — синхронисткой и олимпийской чемпионкой Марией Шурочкиной. Фото было сделано во время их совместной поездки на отдых к океану.