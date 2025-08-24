«Незабываемое лето»: Полина Диброва улетела в Турцию после скандала с изменой и разводом
Полина Диброва похвасталась фигурой во время отдыха на яхте в Турции
Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва после скандала с изменой и последовавшим за ней разводом отправилась в Турцию. Как сообщается в ее Telegram-канале, она отдыхает с тремя сыновьями в районе Кемера.
Женщина поделилась серией снимков, на которых позирует на яхте. Она похвасталась стройной фигурой в белом раздельном купальнике.
«Традиционный выезд с детьми на море. Незабываемое лето. Я пока лучшего отдыха, чем в Турции, для деток не нашла. Особенно, когда малыши. Сочетание цены/качества/сервиса. По мне лучшее место — Кемер», — заверила Полина.Напомним, 7 августа адвокаты подтвердили развод пары после 16 лет брака, в котором на свет появились трое сыновей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.