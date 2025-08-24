«Незабываемое лето»: Полина Диброва улетела в Турцию после скандала с изменой и разводом

24 августа 2025, 09:38

Полина Диброва похвасталась фигурой во время отдыха на яхте в Турции

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва после скандала с изменой и последовавшим за ней разводом отправилась в Турцию. Как сообщается в ее Telegram-канале, она отдыхает с тремя сыновьями в районе Кемера.





Женщина поделилась серией снимков, на которых позирует на яхте. Она похвасталась стройной фигурой в белом раздельном купальнике.

«Традиционный выезд с детьми на море. Незабываемое лето. Я пока лучшего отдыха, чем в Турции, для деток не нашла. Особенно, когда малыши. Сочетание цены/качества/сервиса. По мне лучшее место — Кемер», — заверила Полина.