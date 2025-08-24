Ваня Дмитриенко: «Отношения с Анной Пересильд подарили мне хит за хитом»
Ваня Дмитриенко раскрыл, что отношения с Анной Пересильд стали катализатором его творческого возрождения: после четырёхлетнего застоя он выпустил серию хитов, включая «Вишнёвую», «Цветаеву» и «Шёлк».
19-летний исполнитель хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко в интервью YouTube-каналу «Елизавета Варвара Аранова» заявил, что романтические чувства к 16-летней актрисе Анне Пересильд радикально изменили его карьеру.
«У меня в последнее время что-то прям хит за хитом. Дай Бог так и дальше будет. Мы четыре года были без хитов. А тут выпускаем и «Вишнёвую», и «Цветаеву», и «Настоящую», и «Шёлк»», — поделился артист.Дмитриенко подчеркнул, что влюблённость не мешает творчеству, а напротив, вдохновляет его на создание музыки. По его словам, до знакомства с Пересильд он переживал длительный профессиональный кризис, опасаясь стать артистом одного хита.
Несмотря на слухи, пара официально не подтверждает отношения, но и не скрывается от публики. Их неоднократно видели на романтических ужинах, прогулках и даже работающими официантами в ресторане. В апреле 2025 года журналисты засняли их поцелуй на дне рождения Пересильд, что стало первым публичным подтверждением романа.