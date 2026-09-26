«Мы — русские, с нами Билли Айлиш!»: певица выбрала «Мой мармеладный»
Билли Айлиш неожиданно удивила российских пользователей соцсетей. Мировая звезда опубликовала в Instagram* серию архивных фотографий, а в качестве музыкального сопровождения выбрала песню Кати Лель «Мой мармеладный».
Необычное сочетание моментально заметили российские пользователи. Пост Билли быстро привлёк внимание тысяч россиян, которые начали активно обсуждать неожиданный выбор трека в комментариях.
Сначала некоторые подписчики даже решили, что произошла какая-то ошибка или сбой: слишком уж неожиданно было увидеть мировую поп-звезду под российским хитом. Но публикация оказалась вполне реальной.
«Мой мармеладный» Кати Лель уже не первый раз переживает новую волну популярности за пределами России. А теперь к истории песни неожиданно добавилась ещё и Билли Айлиш.
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