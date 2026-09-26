«Плевок под ноги Билану»: Рудковская обвинила Беляева в плагиате

26 сентября 2026, 20:45

Рудковская возмутилась номером Беляева под «Седую ночь» для Дмитриенко

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская публично раскритиковала хореографа и постановщика Антона Беляева из-за номера для Вани Дмитриенко. На закрытии Фестиваля молодежи артист исполнил англоязычную версию хита «Седая ночь», и продюсерша увидела в постановке слишком много сходств с версией, которую ранее представил Дима Билан.





По словам Рудковской, Ваню она при этом не обвиняет — ответственность за постановку, считает продюсерша, лежит не на самом артисте. Яна назвала произошедшее «подставой» для Дмитриенко и заявила, что подобное решение нарушает принципы профессиональной этики в музыкальной индустрии.





«Я испытываю сильнейшее разочарование. Какая-то мелочная гадливость», — написала Рудковская, отдельно подчеркнув, что считает Дмитриенко талантливым артистом и товарищем.

«Ты же содрал всё! Хор, бит, тяга аранжировки…» — заявила продюсерша, добавив, что подобный подход считает некрасивым не только по отношению к Билану, но и к самому Дмитриенко.