«Мы с Мишей справляемся»: экс-супруга Галустяна рассказала о жизни после развода
Бывшая жена Михаила Галустяна рассказала о воспитании детей после развода
Бывшая жена комика Михаила Галустяна откровенно рассказала поклонникам, как справляется с воспитанием двоих детей после развода.
Напомним, что в браке родились две девочки. Эстелле сейчас 14 лет, а Элине – 13.
«Мы с Мишей справляемся. Позволяю дозволенное, договариваемся о допустимых границах. Эстелла и Элина понимают меня сейчас лучше, чем когда-либо», – ответила Виктория на вопрос подписчиков.Экс-супруга телеведущего призналась, что порой приходится ставить дочерям жёсткие ультиматумы, особенно если речь заходит об их безопасности. Фанаты заподозрили, что Виктория неспроста упомянула имя бывшего супруга, и узнали у неё о возможности их воссоединения.
На этот вопрос женщина не ответила ничего конкретного. Однако она не стала отрицать, что может дать их отношениям шанс на восстановление.
«Пути Господни неисповедимы», – заявила Виктория.Напомним, что Виктория и Михаил Галустян расстались в прошлом году, однако публично объявили о своём решении лишь несколько месяцев назад.