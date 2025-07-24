«Мы с Мишей справляемся»: экс-супруга Галустяна рассказала о жизни после развода

24 июля 2025, 13:37

Бывшая жена Михаила Галустяна рассказала о воспитании детей после развода

Михаил и Виктория Галустян с дочерьми (фото: Instagram* @victoriagalustyan)

Бывшая жена комика Михаила Галустяна откровенно рассказала поклонникам, как справляется с воспитанием двоих детей после развода.





Напомним, что в браке родились две девочки. Эстелле сейчас 14 лет, а Элине – 13.





«Мы с Мишей справляемся. Позволяю дозволенное, договариваемся о допустимых границах. Эстелла и Элина понимают меня сейчас лучше, чем когда-либо», – ответила Виктория на вопрос подписчиков.

«Пути Господни неисповедимы», – заявила Виктория.