«Хотелось видеть папу не по телевизору»: Елизавета Боярская откровенно высказалась о своём детстве

Елизавета Боярская (фото: Instagram* @lizavetabo)
Елизавета Боярская откровенно высказалась о том, как слава её отца негативно влияла на неё в детстве. Дочь Михаила Боярского призналась, что всеобщее внимание к звезде советского экрана «обкрадывало» его близких.
Актриса отметила, что отец был постоянно занят работой, поэтому о том, чтобы поиграть с семьёй в настольную игру или съездить на пикник, речи не шло.
Особенно докучали будущей артистке долгие съёмки телеинтервью.
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*запрещён в РФ
Особенно докучали будущей артистке долгие съёмки телеинтервью.
«Это было мероприятие на целый день. Домой приезжало телевидение – человек восемь чужих в квартире, они долго ставили свет, а нас, детей, параллельно наряжали: косички плели, костюмы подбирали, усаживали в кадр. А потом начиналась бесконечная съёмка, во время которой нужно было прилежно сидеть и слушать, что отвечают папа с мамой. Сидишь и думаешь: господи, когда же вы все уйдете и можно уже будет поиграть в куклы!», – рассказала Боярская в интервью HELLO! Russia.Наследница Михаила Боярского вспомнила, как мечтала, чтобы её отец не был знаменитым на всю страну актёром. Она призналась, что впервые посмотрела фильм «Три мушкетера» в 20-летнем возрасте, поскольку до этого ей хотелось видеть отца не по телевизору, а дома.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова