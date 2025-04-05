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«Я найду Кристину, она оплатит похороны!»: бывшая жена Паши Техника обвинила в его смерти эскортницу

Бывшая жена Паши Техника обвинила в его смерти эскортницу
Ева Карицкая и Паша Техник (Фото: Telegram @evakaritskaua)

Ева Карицкая и Паша Техник (Фото: Telegram @evakaritskaua)

Ева Карицкая обвинила в смерти Паши Техника его возлюбленную, которая находилась с ним в Таиланде. Бывшая жена рэпера в своем блоге пригрозила Кристине Лекси.
Ева обвиняет в произошедшем 28-летнюю Кристину Лекси, с которой рэпер жил в Таиланде. Бывшая жена Техника рассказала, что ему стало плохо еще 24 марта, но в больницу его доставили только через четыре дня, так как новая возлюбленная пыталась вылечить его самостоятельно.

Карицкая обвиняет в смерти Павла и мужчину, который продавал ему запрещенные вещества. Она утверждает, что музыканта специально напоили наркотиками, зная, что тот был закодирован.

«Найдем соучастников. Кристина даже не приехала к Павлу. Причастна к преступлению так же как, и Эдуард из наркошопа в Тае», — заявила Ева.

Она пригрозила наказать обоих.

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#жизнь
#врач
#смерть
#госпитализация
«Я предложил ему лечь в рехаб на год»: Птаха рассказал о последнем разговоре с Пашей Техником
Птаха рассказал о последнем разговоре с Пашей Техником
05 апреля 2025, 10:20

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) эмоционально воспринял смерть Паши Техника. В беседе с VOICE он признался, что предчувствовал кончину музыканта.
В случившемся артист обвинил окружение рэпера, а также представителей медиапространства, которые приглашали его принимать участие в различных шоу.

«Это было предсказуемо. Я уже много раз говорил, что, если Пашу открутить от основной части этого окружения, которое рядом с ним обитает, эти хвосты, которые вечно хотят его "подкормить", если бы не пользовались каналы и СМИ его состоянием для того, чтобы поднять свои рейтинги, Паша был бы сейчас живой и трезвый. Когда он был трезвый, к нему не испытывали такого интереса, нежели когда он был в таком измененном состоянии», — сказал Птаха.

Давид предлагал музыканту отправиться в рехаб на год, но тот отказался, поскольку считал, что в трезвом состоянии он никому не нужен. Смерть Техника является итогом морального разложения общества, констатировал Нуриев.

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Паша Техник скончался в Таиланде: что известно, биография, личная жизнь
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#артист
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«Ждала, что Ефремов из тюрьмы вернется»: Евгения Добровольская до последних дней заботилась о родных
Добровольская до последних дней заботилась о сыне и ждала Ефремова из колонии
05 апреля 2025, 09:59

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Евгения Добровольская до последних дней заботилась о детях и ждала Михаила Ефремова из колонии. Об этом сообщает Woman.ru.
Близкая подруга Евгении Добровольской Марият Мухина рассказала, что актриса переживала за благополучие своих детей и до последнего вздоха пыталась им помочь.

По словам Мухиной, Михаил Ефремов еще до аварии помогал экс-супруге финансово. При этом уже после того, как актер попал в колонию, Добровольская ждала его скорейшего освобождения, так как очень переживала за сына Николая, который не всегда мог себя обеспечивать.

Народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет 10 января текущего года.

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«Даже не извинилась! Я понимаю Филиппа»: Иосиф Пригожин заявил, что его с женой обидела Настя Ивлеева
Иосиф Пригожин заявил, что его с женой обидела Настя Ивлеева
05 апреля 2025, 09:11

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Иосиф Пригожин припомнил Насте Ивлеевой неприятную историю. Знаменитый продюсер в шоу Карины Нигай «Сплетница» заявил, что больше всего ему обидно за то, как блогер обошлась с его супругой Валерией.
После скандальной «голой вечеринки» Ивлеева лишилась контрактов и ролей, с ней также отказались общаться многие звезды, в том числе и Филипп Киркоров. У Иосифа Пригожина тоже есть обида на вайнершу. По словам продюсера, несколько лет назад Анастасия пригласила их с женой Валерией к себе на шоу. Супруги приехали, потратили на съемки весь день и не взяли за это деньги.

«Нас директор уговорил. Когда мы в паре с Лерой, мы немного приторные, как мы можем похулиганить? А у нее же там мат-перемат. Мы отснялись, потратили время – два часа дороги, визажисты... Убитый день. Бесплатно пришли», — рассказал Иосиф.

Но этот выпуск шоу так и не вышел, потому что его создатели посчитали, что он не наберет много просмотров. Знаменитых супругов не предупредили об этом. Пригожин пытался дозвониться и прояснить ситуацию, однако нарвался на грубость.

«Мне позвонил ее директор. "Что, тебе денег дать?" — в таком тоне. Я офигел от такого хамства, она даже не извинилась. Для меня такие люди перестают существовать. Да, я не разделяю того, что Филипп на нее наехал. И он сказал, что она перед ним не извинилась. Так она и перед нами не извинилась, перед благородными людьми. Что за свинство?!» — возмутился Пригожин.

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Жених Виктории Дайнеко судится с бывшей женой из-за детей
05 апреля 2025, 08:48

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

В марте этого года Виктория Дайнеко получила предложение руки и сердца от избранника, с которым встречалась последние три года. Многочисленные поклонники порадовались за певицу, решив, что она наконец-то встретила достойного спутника.
Недавно стало известно, что за возлюбленным певицы, Беркели Овезовым, числятся долги по налогам и кредитам в размере 6,5 млн рублей, а также череда скандалов с экс-супругой Анной Кинцлер и ее матерью Людмилой Кинцлер.

В 2020 году году бывшая теща Овезова подала на него в суд, требуя вернуть некую сумму денег, которую он у нее занимал на развитие бизнеса, однако в жалобе ей отказали, так как Людмила не смогла предоставить расписку. Позже в суд обратилась и Анна Кинцлер, которая заявила, что Беркели не общается с детьми и не платит алименты. Затем экс-супруга захотела лишить мужчину родительских прав, передает Super.

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*Запрещен в РФ
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«Привыкаю»: Анна Семенович показала, как проводит утро в загородном доме
Певица Анна Семенович призналась, что начала привыкать к жизни в загородном доме
05 апреля 2025, 08:26

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович в этом году объявила, что съехалась с женихом Денисом. Влюбленные поселились в загородном доме.
В своем блоге певица призналась, что уже привыкает к жизни на природе и ей даже нравится.

«Вот я начала кайфовать за городом, выхожу пить кофе во дворик. Здесь так симпатично у нас, сосны, скоро все расцветет, и будет вообще полный кайф! Будет много шашлыков. Привыкаю к загородной жизни», — рассказала подписчикам Анна.

Анна Семенович (Фото: сторис Инстаграм* @ann_semenovich)

Этой весной пара приняла решение арендовать дом за пределами Москвы. Семенович сообщила, что это была ее мечта, которая, наконец, осуществилась.

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