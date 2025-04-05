«Я найду Кристину, она оплатит похороны!»: бывшая жена Паши Техника обвинила в его смерти эскортницу

Ева Карицкая и Паша Техник (Фото: Telegram @evakaritskaua)
Ева Карицкая обвинила в смерти Паши Техника его возлюбленную, которая находилась с ним в Таиланде. Бывшая жена рэпера в своем блоге пригрозила Кристине Лекси.
Ева обвиняет в произошедшем 28-летнюю Кристину Лекси, с которой рэпер жил в Таиланде. Бывшая жена Техника рассказала, что ему стало плохо еще 24 марта, но в больницу его доставили только через четыре дня, так как новая возлюбленная пыталась вылечить его самостоятельно.
Карицкая обвиняет в смерти Павла и мужчину, который продавал ему запрещенные вещества. Она утверждает, что музыканта специально напоили наркотиками, зная, что тот был закодирован.
Она пригрозила наказать обоих.
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Карицкая обвиняет в смерти Павла и мужчину, который продавал ему запрещенные вещества. Она утверждает, что музыканта специально напоили наркотиками, зная, что тот был закодирован.
«Найдем соучастников. Кристина даже не приехала к Павлу. Причастна к преступлению так же как, и Эдуард из наркошопа в Тае», — заявила Ева.
Она пригрозила наказать обоих.
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Екатерина Коршунова