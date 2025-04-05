«Я предложил ему лечь в рехаб на год»: Птаха рассказал о последнем разговоре с Пашей Техником

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) эмоционально воспринял смерть Паши Техника. В беседе с VOICE он признался, что предчувствовал кончину музыканта.
В случившемся артист обвинил окружение рэпера, а также представителей медиапространства, которые приглашали его принимать участие в различных шоу.
Давид предлагал музыканту отправиться в рехаб на год, но тот отказался, поскольку считал, что в трезвом состоянии он никому не нужен. Смерть Техника является итогом морального разложения общества, констатировал Нуриев.
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«Это было предсказуемо. Я уже много раз говорил, что, если Пашу открутить от основной части этого окружения, которое рядом с ним обитает, эти хвосты, которые вечно хотят его "подкормить", если бы не пользовались каналы и СМИ его состоянием для того, чтобы поднять свои рейтинги, Паша был бы сейчас живой и трезвый. Когда он был трезвый, к нему не испытывали такого интереса, нежели когда он был в таком измененном состоянии», — сказал Птаха.
Давид предлагал музыканту отправиться в рехаб на год, но тот отказался, поскольку считал, что в трезвом состоянии он никому не нужен. Смерть Техника является итогом морального разложения общества, констатировал Нуриев.
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Екатерина Коршунова