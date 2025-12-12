«Мы счастливы и довольны!»: Навка и Чернышёв открыли Большой ледовый театр

12 декабря 2025, 23:00

Татьяна Навка и Пётр Чернышёв о премьере «Щелкунчика» на новой арене

Татьяна Навка (Фото: Instagram* / @tatiana_navka)

Татьяна Навка и Пётр Чернышёв поделились эмоциями после торжественного открытия Большого ледового театра, где сегодня впервые показали обновлённую версию любимого публикой ледового шоу «Щелкунчик». Об этом сообщает Super.





На новой сцене фигуристы вновь воплотили роли родителей Мари и Фрица: Навка — заботливой матери, Чернышёв — главы семейства.



После выступления Татьяна призналась, что в проекте участвовали ведущие чемпионы, однако волнение перед премьерой всё равно ощущалось — артистам пришлось репетировать ночами напролёт. Тем не менее, по её словам, результат превзошёл ожидания.





«Все волновались, репетировали несколько ночей подряд. В целом, сейчас мы разгонимся, так как мы получаем огромное удовольствие от этой сказки. Что ещё можно сказать? Мы счастливы и довольны», — заявила она.