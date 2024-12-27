Приняли за эскортницу: кто «заказал» Наталью Рудову и как Андрей Малахов причастен к секс-скандалу с ее участием

Певица Вера Брежнева, осудившая спецоперацию на Украине, продолжает удивлять общественность. После своего бегства из России она стала активной участницей различных интервью, где с удовольствием делится подробностями своей личной жизни. Недавно, когда публика только начала обсуждать слухи о том, что Брежнева работала в эскорте, она вновь привлекла внимание, рассказав о своих успехах в поиске спонсоров. В беседе с украинской журналисткой артистка заявила, что сейчас находится в счастливых отношениях. Подробности – в материале «Радио 1».