Приняли за эскортницу: кто «заказал» Наталью Рудову и как Андрей Малахов причастен к секс-скандалу с ее участием

Наталья Рудова (Фото: соцсети)
41-летняя актриса Наталья Рудова поделилась мнением о том, что в ее профессии многие достигают успеха благодаря интимным связям с влиятельными людьми. Она уверила, что фамилии таких женщин известны многим. Подробности – в материале «Радио 1».
Рудова уличила коллег-актрис в эскорте
Бывшая участница шоу «Выжить в Дубае» призналась, что на протяжении всей жизни сталкивается со стереотипами. Многие считают, что ей, как красивой женщине, все дается легко, приписывают наличие богатых покровителей и даже записывают в эскортницы.
Рудова подчеркнула, что такие домыслы ее огорчают, так как она добилась всего собственными усилиями и преодолела множество трудностей на пути к успеху. Тем не менее, актриса не отрицает, что в мире кино действительно есть те, кто достигает высот благодаря сексуальным отношениям с влиятельными людьми.
«Я, как человек из этой сферы, скорее всего, знаю, кто стоит за успехом тех или иных актрис. Да, 2024 год, но это все еще существует», — заявила звезда сериала «Жизнь по вызову» в интервью с Натальей Гасанхановой в программе «ДаДа-НетНет».
На вопрос о том, продолжается ли лоббирование через постель, она ответила: «Абсолютно да. Есть актрисы, которых мы все знаем».
Актриса Наталья Рудова рассказала, что однажды её ошибочно приняли за эскортницу из-за заказа некоего человека, что сильно её обидело.
«Я всю жизнь живу по съемным квартирам, недоедаю и всегда полагаюсь только на себя», — поделилась она.
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В разговоре с Натальей Гасанхановой Рудова также обсудила пару Лизы Моряк и Сарика Андреасяна, которые готовятся к рождению второго ребенка. Режиссер часто снимает свою жену в главных ролях, и это не секрет. Лиза сама шутит по этому поводу.
«Для меня это странно. Я понимаю, что она его любимая женщина, но как это воспринимается зрителями?» — спросила Гасанханова.
Наталья Рудова (Фото: соцсети)
Рудова ответила, что Сарик — человек без комплексов и один из немногих, кто поддерживал её в карьере.
«Он не обращает внимания на родственные связи. Ему нравится работать с определенными актерами, и он продолжает это делать. Он много лет снимает одних и тех же людей. Конечно, Лиза — его любимая женщина, и главные роли изначально рассматриваются для неё. Но разве это уникально? Давайте вспомним о детях знаменитостей — там ситуация не лучше!» — заключила Рудова.
Рудова угодила в скандал с эскортницами
В 2019 году актриса уже оказывалась в центре скандала, связанного с эскортом.
Тогда выпуск программы «Прямой эфир» Андрея Малахова, названный «Рынок шкур», произвел настоящий фурор. Основное внимание было сосредоточено на инста-модели Кире Майер, которую заподозрили в предоставлении эскорт-услуг. Однако в результате обсуждения пострадала и актриса Наталья Рудова.
Светские хроникеры обнаружили на сайтах, предлагающих эскорт-услуги, анкеты известных актрис, певиц и телеведущих. При этом многие из этих сайтов публикуют информацию о людях, которые не имеют отношения к подобным услугам. Так, агент Натальи Рудовой и Анастасии Решетовой даже начала борьбу с одним из пабликов, защищая честь и репутацию своих подопечных.
После выхода публикации на этом ресурсе телефон агента буквально разрывался от сообщений. Например, в течение пяти дней на Мальдивах за компанию с Рудовой предлагали около восьми миллионов рублей. Агент пояснила в эфире передачи, что звезды обычно не делают официальных опровержений на подобные слухи, так как это в конечном итоге способствует их популярности.
Но совершенно неожиданно Наталья Рудова молчать не стала и разразилась гневной отповедью в адрес Андрея Малахова.
«Я говорю о передаче «Прямой эфир» с Малаховым. Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью, как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдопаблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят», — гневалась звезда экрана.
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Анастасия Хохлова