«Мы слушали их в юности»: Ольга Бузова поделилась эмоциями после шоу «Тату»
Ольга Бузова во время отпуска в Мексике неожиданно исполнила свою давнюю мечту — посетила концерт легендарной группы «Тату» в Мехико. Артистка призналась, что много лет хотела попасть на выступление коллектива, но обстоятельства постоянно мешали.
После концерта Бузова опубликовала совместное фото с Юлией Волковой и Леной Катиной, а также поделилась ностальгическими воспоминаниями.
По словам телеведущей, песни группы сопровождали её юность, а в одном плейлисте у неё тогда соседствовали хиты Бритни Спирс и «Тату».
Ольга Бузова рассказала, что раньше попасть на шоу не удавалось из-за плотного графика: сначала съёмки реалити «Дом-2», затем сольные проекты участниц группы и собственные гастроли.
