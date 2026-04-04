«Я выбрала себя»: Светлана Пермякова удивила поклонников новым образом
Звезда «Интернов» Светлана Пермякова переживает свой прайм
Актриса Светлана Пермякова, известная по роли Любы в сериале «Интерны», привлекла внимание поклонников заметными переменами во внешности.
54-летняя артистка, по мнению многих, сейчас находится в отличной форме и буквально «расцвела» к тёплому сезону.
В сети активно обсуждают её обновлённый образ: одни восхищаются внешним видом актрисы, другие строят догадки о возможных вмешательствах — от пластики до «чудо-средств». Сама Пермякова на такие разговоры реагирует спокойно и предпочитает делиться более личными мыслями.
Недавно актриса опубликовала философский пост, в котором призналась, что сделала выбор в пользу себя.
«Я выбрала себя. И всё встало на свои места», — написала она.Интересно, что одной из последних ролей Пермяковой стала Баба Яга в детской сказке. Однако поклонники уверены: впереди у актрисы новые проекты и, возможно, более неожиданные амплуа.