«Не расплатились»: На Евгения Петросяна и Елену Степаненко подали в суд
Суд по разделу совместно нажитого имущества между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко спустя три года получил неожиданное продолжение. Выяснилось, что бывшие супруги оказались должны крупную сумму. Подробности сообщает Telegram-канал StarHit.
В ходе судебного процесса, который разделил огромный список ценностей поровну между Петросяном и Степаненко, была проведена экспертиза по оценке их богатств. Стоимость квартир, домов, книг, антиквариата, машин и прочего оценивалась экспертами в течение нескольких месяцев, а полный список сокровищ артистов занял порядка 1000 страниц. Однако спустя три года оказалось, что Петросян и Степаненко не расплатились за проведённую работу специалистов.
РФЦСЭ при Минюсте РФ, не дождавшись оплаты, обратился в суд, чтобы взыскать с экс-супругов долг в размере 500 тысяч рублей. Но ни Петросян, ни Степаненко не хотят добровольно выплачивать установленную сумму.
Ранее молодая жена Петросяна высказалась об отношениях с ним.
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