«Мы справились»: блогер Инна Иванова сообщила о рождении дочери после гибели сына

14 ноября 2026, 15:10

Блогер Инна Иванова родила дочь спустя два года после гибели 11-летнего сына

Инна Иванова (Фото: Instagram* / @mama_na__sporte)

Блогер Инна Иванова поделилась радостной новостью с подписчиками — она вновь стала мамой. У инфлюенсера родилась дочь. Девочка появилась на свет спустя чуть более двух лет после трагической гибели старшего сына, 11-летнего Артёма.





В 2024 году семья Ивановой пережила тяжёлую утрату: мальчик погиб, упав с балкона. Спустя время блогер смогла вновь пройти через беременность и роды. О пополнении в семье она рассказала в социальных сетях, опубликовав эмоциональное обращение к новорождённой дочери.



Инна отметила, что малышка оказалась настоящим бойцом, и поблагодарила сотрудников перинатального центра за помощь и заботу во время родов.





«Я, конечно, не удивлена, что ты оказалась бойцом. Мы с тобой со всем справились, со всем, со всем. Артём помог. Добро пожаловать в этот мир, девочка. Спасибо персоналу, вы сделали всё для нас. Все», — написала она.