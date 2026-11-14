«Мы справились»: блогер Инна Иванова сообщила о рождении дочери после гибели сына
Блогер Инна Иванова родила дочь спустя два года после гибели 11-летнего сына
Блогер Инна Иванова поделилась радостной новостью с подписчиками — она вновь стала мамой. У инфлюенсера родилась дочь. Девочка появилась на свет спустя чуть более двух лет после трагической гибели старшего сына, 11-летнего Артёма.
В 2024 году семья Ивановой пережила тяжёлую утрату: мальчик погиб, упав с балкона. Спустя время блогер смогла вновь пройти через беременность и роды. О пополнении в семье она рассказала в социальных сетях, опубликовав эмоциональное обращение к новорождённой дочери.
Инна отметила, что малышка оказалась настоящим бойцом, и поблагодарила сотрудников перинатального центра за помощь и заботу во время родов.
«Я, конечно, не удивлена, что ты оказалась бойцом. Мы с тобой со всем справились, со всем, со всем. Артём помог. Добро пожаловать в этот мир, девочка. Спасибо персоналу, вы сделали всё для нас. Все», — написала она.Рождение дочери стало для семьи новым радостным событием после пережитой трагедии. Своей публикацией Иванова поделилась с аудиторией чувствами и поблагодарила медицинский персонал, который помог ей и малышке.