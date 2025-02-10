«Я верил в любовь»: экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин лишился всего имущества после развода

Руслан Нигматуллин (фото: Telegram @RuslanNigma)
Бывший вратарь сборной России по футболу признался, что лишился всего после громкого развода. Руслан Нигматуллин сообщил, что сейчас в его жизни есть только любовь.
50-летний голкипер развёлся с супругой Еленой после 27 лет брака. Женщина получила квартиру в Майями и Москве на общую сумму, превышающую 200 миллионов рублей. Сам спортсмен теперь остался без собственного жилья.
Футболист рассказал, что никогда не думал о разводе, поэтому не стал заключать брачный договор.
Однако вышло так, что Роман проигрывает около 200 миллионов рублей. Процесс по разделу имущества продолжается. Словесный договор был нарушен Еленой. Она оставила себе квартиру в Майями и забрала всю сумму с продажи квартиры в Москве, а это 123 миллиона рублей. В настоящее время экс-голкипер сборной работает над тем, чтобы обзавестись новым жильём.
Сейчас 50-летний спортсмен счастлив в отношениях с 22-летней телеведущей Эвелиной Сынча. От первого брака у него остались двое сыновей, которые сейчас живут в США. По его словам, после развода дети отдалились от него.
Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча (фото: Telegram @RuslanNigma)
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Футболист рассказал, что никогда не думал о разводе, поэтому не стал заключать брачный договор.
«Я верил в любовь и в то, что есть словесная договоренность. Никогда не предлагал брачный договор, потому что я не рассматривал никогда вариант развода», – объяснил свою позицию Нигматуллин.После развода футболист надеялся решить всё мирным путём. Он договорился с бывшей женой, что продаст квартиру в Москве и отдаст ей половину полученных средств. А квартиру в Майями один из супругов мог оставить себе, просто компенсировав другому половину её стоимости.
Однако вышло так, что Роман проигрывает около 200 миллионов рублей. Процесс по разделу имущества продолжается. Словесный договор был нарушен Еленой. Она оставила себе квартиру в Майями и забрала всю сумму с продажи квартиры в Москве, а это 123 миллиона рублей. В настоящее время экс-голкипер сборной работает над тем, чтобы обзавестись новым жильём.
Сейчас 50-летний спортсмен счастлив в отношениях с 22-летней телеведущей Эвелиной Сынча. От первого брака у него остались двое сыновей, которые сейчас живут в США. По его словам, после развода дети отдалились от него.
Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча (фото: Telegram @RuslanNigma)
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Анастасия Чинкова