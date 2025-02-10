«Морские котики»: Сергей Лазарев умилил поклонников новыми фотографиями детей

Сергей Лазарев (фото: Telegram @lazarev_official)
Сергей Лазарев поделился с подписчиками новыми снимками с отдыха в ОАЭ. Кадры умилили фанатов.
Сейчас певец отдыхает на море вместе с детьми, мамой Валентиной и 21-летней племянницей Алиной.
В комментариях подписчики отметили, насколько быстро выросли дети Сергея, а также пожелали семье хорошего отдыха.
Лазарев отправился уже во второе путешествие за последние месяцы. В начале наступившего года артист отправился в большой тур по Южной Америки. Отдыхая в отеле, он встретил популярную американскую певицу Дуа Липу.
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«Морские котики прибыли в Дубай. Это первая поездка в Эмираты для моей мамы и Алины. Хочется им многое показать, так как мы с детками бывали здесь и раньше. Но пока сложно всех вытащить из бассейна, но я это исправлю! Гид Сергей во мне не дремлет!», – написал Лазарев.
В комментариях подписчики отметили, насколько быстро выросли дети Сергея, а также пожелали семье хорошего отдыха.
Лазарев отправился уже во второе путешествие за последние месяцы. В начале наступившего года артист отправился в большой тур по Южной Америки. Отдыхая в отеле, он встретил популярную американскую певицу Дуа Липу.
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Анастасия Чинкова