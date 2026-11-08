Олег Винник нашёл новую любовь через три недели после расставания со стюардессой
Певец Олег Винник начал новые отношения с балериной после расставания со стюардессой. Об этом сообщает «СтарХит».
42-летний Винник три недели назад резко оборвал отношения с бывшей возлюбленной. Мужчина признался, что узнал об избраннице нечто такое, после чего больше не готов с ней общаться. При этом он недолго оставался в свободном статусе.
Выяснилось, что мужчина снова влюблён. Теперь Олег засыпает лайками и пишет тёплые комментарии в соцсетях девушке по имени Ксения. Она, как и певец, живёт в Санкт-Петербурге, преподаёт балет детям и работает визажисткой. Помимо этого, артист наладил общение с бывшей женой Анной и регулярно видится с их маленьким сыном.
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