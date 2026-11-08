«Солист в неадеквате»: Концерт группы «Три дня дождя» в Минске закончился скандалом

08 ноября 2026, 11:20

Солиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова обвинили снова в срыве концерта

Глеб Викторов (Фото: Instagram* @every_day_rain)

Солиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова снова обвинили в срыве концерта. Как сообщает Telegram-канал Baza, он опоздал на час, убегал от охранников и пел под фонограмму.