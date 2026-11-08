«Солист в неадеквате»: Концерт группы «Три дня дождя» в Минске закончился скандалом
Солиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова снова обвинили в срыве концерта. Как сообщает Telegram-канал Baza, он опоздал на час, убегал от охранников и пел под фонограмму.
По словам зрителей, выступление артиста во Дворце спорта в Минске началось с часовым опозданием, и никто их об этом не предупредил. Незадолго до выхода Викторова из гримёрок вышли сотрудники скорой помощи.
Вместо обещанных двух часов группа выступала всего час. Фанаты утверждают, что солист почти не пел — всё время играла фонограмма. Затем Глеб начал бегать по сцене, охрана поймала его и увела за кулисы. Публика разошлась, не дожидаясь его возвращения. Впереди у группы ещё семь концертов в России, состоятся ли они — неизвестно.
Ранее два концерта коллектива в Екатеринбурге отменили в 2023 и 2026 годах: в обоих случаях Викторов вышел на сцену пьяным и не смог петь. В сентябре артист объявил, что приостанавливает гастроли, чтобы поправить здоровье.
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