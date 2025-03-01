«Неописуемая боль целый год»: В день смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону её друг опубликовал трогательное видео с Либерж Кпадону

Либерж Кпадону (Фото: Телеграм @Libergikk)
Прошлой весной поклонников реалити-шоу «Дом-2» шокировала страшная новость: у себя дома найдена мёртвой одна из звёзд проекта очаровательная мулатка Либерж Кпадону. О её кончине первой сообщила её коллега по телепроекту Анна Якунина.
Началось всё с того, что в марте 2024 года соседи по лестничной клетке обратили внимание на странный и неприятный запах из запертой квартиры телезвезды, который становился сильнее с каждым днём, напоминает издание StarHit. Они стали вспоминать, когда в последний раз видели Либерж, но не смогли, и тогда решили вызвать МЧС.
Спасатели вскрыли жилище и с ужасом увидели там уже начавший разлагаться труп девушки. Известно, что ещё в середине февраля 36-летняя Кпадону собиралась лечь под нож хирурга — ей нужно было удалить доброкачественное новообразование в лёгком. Очевидно, сделать этого она просто не успела.
В годовщину смерти теледивы её друг Джозеф Мунголе отдал дань памяти усопшей подруге — он опубликовал в своём блоге архивное видео, на котором Кпадону исполняет в караоке песню Аллы Пугачевой «Белый снег».
Поклонники и просто пользователи Сети не могли пройти мимо такой доброй памяти и искренней любви к скончавшейся подруге. Они оставили много тёплых комментариев под постом Джозефа, уверяя его, что Бог всё видит и одобряет его трогательную память об умершей девушке.
Близкие считают, что Либерж умерла из-за начавшегося у неё пристрастия к алкоголю. Известно, что крепкие напитки плохо сочетаются с сильнодействующими препаратами, которые она вынуждена была принимать из-за болезни.
Коллег по звездной телестройке привело в ужас то, что Либерж никто не хватился, когда она пропала.
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Спасатели вскрыли жилище и с ужасом увидели там уже начавший разлагаться труп девушки. Известно, что ещё в середине февраля 36-летняя Кпадону собиралась лечь под нож хирурга — ей нужно было удалить доброкачественное новообразование в лёгком. Очевидно, сделать этого она просто не успела.
В годовщину смерти теледивы её друг Джозеф Мунголе отдал дань памяти усопшей подруге — он опубликовал в своём блоге архивное видео, на котором Кпадону исполняет в караоке песню Аллы Пугачевой «Белый снег».
«Либи, родная моя, сегодня ровно год, как тебя нет с нами. Такая утрата, такая неописуемая боль. Не могу поверить, что тебя больше нет. За этот год я многое переосмыслил, но самый главный урок — это то, что нужно максимально быть ближе к Богу и ставить его на первое место. Он позаботится обо всем», — подписал Джозеф опубликованные кадры.
Поклонники и просто пользователи Сети не могли пройти мимо такой доброй памяти и искренней любви к скончавшейся подруге. Они оставили много тёплых комментариев под постом Джозефа, уверяя его, что Бог всё видит и одобряет его трогательную память об умершей девушке.
Близкие считают, что Либерж умерла из-за начавшегося у неё пристрастия к алкоголю. Известно, что крепкие напитки плохо сочетаются с сильнодействующими препаратами, которые она вынуждена была принимать из-за болезни.
«Вскрытие показало, что у неё была остановка сердца. Это официальная причина смерти. Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело… В 36 лет сердце просто так не останавливается», — говорила парапсихолог и приятельница Кпадону Джулия Лу.
Коллег по звездной телестройке привело в ужас то, что Либерж никто не хватился, когда она пропала.
«XXI век, у всех телефоны, планшеты, ваш близкий человек не выходит на связь, наверняка близкое окружение знало, что она болеет. Почему никто не забил тревогу? Я просто не могу этого понять», — возмущалась тогда Юля Ефременкова.
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Александр Бойцов