«Мы-то отрывались на детях«: Бородина одобрила поздние роды Ольги Орловой

Ксения Бородина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
На днях бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова отметила второй день рождения своей дочери Анны. На торжестве присутствовала и крёстная мама именинницы Ксения Бородина.
В небольшой поздравительной речи экс-ведущая скандально известной «теле-стройки» призналась, что завидует тому, как певица проявляет себя в роли матери. Она может подолгу смотреть и пересматривать видео с «булочкой Анюткой», которые ей пересылает или публикует в социальных сетях звёздная мама.
По её словам, они слишком сильно «отрывались» на первых детях: отдавали их в спорт, гимнастику, музыку; излишне давили. Вторые — на полном «релаксе», по словам теледивы. А Аня целыми днями купается в любви, заключила крёстная.
Ольга Орлова не раз подчёркивала, что её решение родить ребёнка в зрелом возрасте является абсолютно осознанным. По её словам, она теперь может максимально много времени уделять подрастающей дочери. Отцом ребёнка является бизнесмен Валерий Маслов.
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«Это потому, что ребёнок появился на свет уже у полностью состоявшихся родителей», — считает Ксения.
По её словам, они слишком сильно «отрывались» на первых детях: отдавали их в спорт, гимнастику, музыку; излишне давили. Вторые — на полном «релаксе», по словам теледивы. А Аня целыми днями купается в любви, заключила крёстная.
Ольга Орлова не раз подчёркивала, что её решение родить ребёнка в зрелом возрасте является абсолютно осознанным. По её словам, она теперь может максимально много времени уделять подрастающей дочери. Отцом ребёнка является бизнесмен Валерий Маслов.
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Александр Бойцов