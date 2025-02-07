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Стало известно, во сколько Ольге Орловой обошелся день рождения дочери

День рождения дочери обошелся Ольге Орловой в 90 тысяч рублей
Ольга Орлова (Фото: instagram*/olgaorlova1311)

Ольга Орлова (Фото: instagram*/olgaorlova1311)

Празднование дня рождения двухлетней дочери Анны обошлось актрисе Ольге Орловой в почти 90 тысяч рублей.
Как уточнил Telegram-канал «Звездач», розовое платье, сшитое на заказ, стоило практически 45 тысяч. Помимо этого, на праздничный декор ушло примерно 30 тысяч. Наиболее дешевым получился торт для маленькой именинницы. Ценник на десерт составил 12 тысяч. На торжестве присутствовали лишь самые близкие люди.

Дочь Анну Орлова родила в 2023 году от бизнесмена Валерия, который старше актрисы на десяток лет.



Перед этим сообщалось, что Ольга Орлова показала редкие снимки из роддома в день рождения дочки.

Ранее стало известно, кому и за что пригрозила судом телеведущая Лера Кудрявцева.

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«Не было последнего «прости»: вдова Левкина заявила, что он не ощущал смерти
Маруся Левкина считает, что муж не ощущал смерти, потому что не сказал «прости»
08 февраля 2025, 13:13

Владимир Левкин (Фото: instagram*/marusialyovkina)

Вдова певца Владимира Левкина Маруся считает, что он не предчувствовал собственной смерти, поскольку не говорил с ней на эту тему.
«Если бы он предчувствовал что-то, то явно бы поговорил со мной, сказал: «Я тебя люблю, прости меня за всё, береги дочь». Хотя не знаю, что в таких случаях говорят... Но не было последнего «прости», последнего разговора. Он просто решил там набраться сил, чтобы бороться дальше. А меня все успокоили», — приводит слова Маруси Voice.
Изначально музыкант отказывался ехать в больницу, уверяя, что ему просто нужен отдых. Однако уже 16 ноября прошлого года Левкина отправили в реанимацию, а на следующий день мужчина скончался.

Перед этим Маруся Левкина рассказывала, что ей сказал супруг перед смертью.

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Анна Семенович рассказала, как научилась справляться с паникой
Анна Семенович справилась с паникой при помощи отдыха
08 февраля 2025, 12:55

Анна Семенович (Фото: instagram*/ann_semenovich)

Певица Анна Семенович посоветовала подписчикам отдыхать, чтобы справиться с паническими атаками. Также она обозначила причины недуга.
«Когда была в спорте, я тогда еще не умела справляться с паникой! А причины очень простые у любой панички — это перегруз организма, надо отдыхать! И учиться переключать внимание с тревожных мыслей», — рассказала исполнительница.
По словам Семенович, сейчас для нее в приоритете создание семьи, нежели карьера. Более того, экс-участница «Блестящих» убеждена, что нельзя концентрировать все свое внимание только на работе.

«Наша жизнь состоит из многих граней и красок. Это личная жизнь, наша любовь, наша вторая половинка, друзья, хобби, здоровье, отдых. Это круг, который поделен на кусочки, как пицца. И каждый из них должен быть в гармонии», — резюмировала Семенович.

Перед этим сообщалось, куда телеведущая Ида Галич взяла с собой пятилетнего сына Леона.

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«Сразу же покорил»: Ида Галич побывала с 5-летним сыном на УЗИ
Ида Галич взяла с собой на УЗИ 5-летнего сына
08 февраля 2025, 12:36

Ида Галич (Фото: instagram*/galichida)

Телеведущая Ида Галич посетила УЗИ со своим пятилетним сыном Леоном. Видео знаменитость опубликовала в социальных сетях.
«Сын приехал ко мне на работу, помог даже одеться, и мы отправились в клинику, где он всех сразу же покорил», — написала Галич.
По ее словам, Лео познакомился с доктором, и ждал, когда будущий ребенок появится на экране.

Ида Галич добавила, что «чуть не умерла от умиления», она очень рада, что сын был с ней, тем более, что мальчик одарил всех цветами. Знаменитость резюмировала, что ее пятилетний сын похож на дедушку.

«Подарил свое внимание, конфеты и ушел любимчиком клиники», — заключила Галич.
Ранее стало известно, какой возможности лишился актер Брюс Уиллис.

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Брюс Уиллис потерял возможность говорить из-за деменции
08 февраля 2025, 11:17

Брюс Уиллис (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Американский актер Брюс Уиллис перестал разговаривать из-за прогрессирующей болезни. Об этом сообщила его дочь Таллула в своем блоге.
Уточняется, что потеря речи стала одним из осложнений деменции. Близкие актера всерьез переживают за Брюса Уиллиса, однако поддерживают его и постоянно находятся рядом.

Весной 2022 года Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры. Причиной называлась афазия — неврологическое расстройство, которое связано с нарушением речи. В 2023 году актеру диагностировали фронтотемпоральную деменцию.

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Назвавшего себя нацистом Канье Уэста требуют объявить персоной нон грата в России
SHOT: «Ветераны России» требуют объявить Канье Уэста персоной нон грата в РФ
08 февраля 2025, 10:38

Фото: iStock/OLEKSANDR KOZACHOK

«Ветераны России» требуют закрыть рэперу Канье Уэсту въезд и объявить его персоной нон грата в РФ. Всё из-за его признания в том, что «он — нацист». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Общественники уже обратились в МИД России с требованием закрыть музыканту въезд в страну. По их мнению, подобные заявления Уэста подпадают под статью «Реабилитация нацизма».

Напомним, ранее рэпер опубликовал в соцсети X несколько странных признаний. Уэст написал, что «я — нацист» и «люблю Гитлера». Последний раз Канье приезжал в Москву в конце июня прошлого года на 40-летие к своему другу Гоше Рубчинскому.

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