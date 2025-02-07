Стало известно, во сколько Ольге Орловой обошелся день рождения дочери

Ольга Орлова (Фото: instagram*/olgaorlova1311)
Празднование дня рождения двухлетней дочери Анны обошлось актрисе Ольге Орловой в почти 90 тысяч рублей.
Как уточнил Telegram-канал «Звездач», розовое платье, сшитое на заказ, стоило практически 45 тысяч. Помимо этого, на праздничный декор ушло примерно 30 тысяч. Наиболее дешевым получился торт для маленькой именинницы. Ценник на десерт составил 12 тысяч. На торжестве присутствовали лишь самые близкие люди.
Дочь Анну Орлова родила в 2023 году от бизнесмена Валерия, который старше актрисы на десяток лет.
Перед этим сообщалось, что Ольга Орлова показала редкие снимки из роддома в день рождения дочки.
Ранее стало известно, кому и за что пригрозила судом телеведущая Лера Кудрявцева.
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*Запрещен в РФ
Дочь Анну Орлова родила в 2023 году от бизнесмена Валерия, который старше актрисы на десяток лет.
Перед этим сообщалось, что Ольга Орлова показала редкие снимки из роддома в день рождения дочки.
Ранее стало известно, кому и за что пригрозила судом телеведущая Лера Кудрявцева.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов