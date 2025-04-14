«Мы убрали половину гостей»: Ксения Бородина и Николай Сердюков рассказали о подготовке к свадьбе

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина и Николай Сердюков посетили премию VOICE, на которой поделились подробностями подготовки к свадьбе.
Сегодня многие звёзды российского шоу-бизнеса собрались в Московском международном Доме музыки, где проходит премия «VOICE: Главные лица», посвящённая достижениям известных деятелей кино, телевидения, музыки и блогосферы.
42-летняя Бородина составила эффектный образ для появления на дорожке. Ксения выбрала элегантное чёрное платье, зачесала волосы и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.
Сердюков предстал в классической белой рубашке и чёрном костюме.
Бывшая ведущая «Дома-2» пожаловалась, что свадьба обходится им очень дорого. На вопрос журналистов о том, пришлось ли от чего-то отказаться, Николай в шутку заявил: «Половину гостей убрали просто – и сразу дешевле стало».
К слову, наряды пара уже приобрела. Бородина уже забрала своё платье, а за костюмами Сердюкова совсем скоро полетит в Милан.
В отличие от многих других звёзд, предпочитающих устраивать торжество на островах, регистрация их брака пройдёт в Москве. А на вопрос, где они будут праздновать медовый месяц, Николай категорично ответил: «Некогда! Надо работать!».
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42-летняя Бородина составила эффектный образ для появления на дорожке. Ксения выбрала элегантное чёрное платье, зачесала волосы и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.
Сердюков предстал в классической белой рубашке и чёрном костюме.
Бывшая ведущая «Дома-2» пожаловалась, что свадьба обходится им очень дорого. На вопрос журналистов о том, пришлось ли от чего-то отказаться, Николай в шутку заявил: «Половину гостей убрали просто – и сразу дешевле стало».
«Мы смотрим рынок сейчас и понимаем, что происходит с ценами. Это сумасшествие! Когда называют несущественные суммы, это неправда. Если обещают одну сумму, выйдет абсолютно другая, как с ремонтом. Имейте в виду, девушки, выходить замуж дорого!», – подчеркнула Бородина в беседе с изданием VOICE.Звезда отметила, что большая часть бюджета уходит на декорации и живые цветы.
К слову, наряды пара уже приобрела. Бородина уже забрала своё платье, а за костюмами Сердюкова совсем скоро полетит в Милан.
В отличие от многих других звёзд, предпочитающих устраивать торжество на островах, регистрация их брака пройдёт в Москве. А на вопрос, где они будут праздновать медовый месяц, Николай категорично ответил: «Некогда! Надо работать!».
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Анастасия Чинкова