«Навалила кринжа»: дети Ксении Бородиной высмеяли маму за съёмку трендового ролика

Ксения Бородина с детьми (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина в личном блоге поделилась подробностями съёмки трендового ролика для соцсетей.
Сейчас многие пользователи снимают видео в метро под песню Нюши. Бородина решила не отставать от трендов и снять подобный ролик вместе с подругой Еленой Бушиной. В этот момент приятельницы как раз гуляли по Москве вместе с детьми. Они спустились в метро и, как заявила Ксения, серьёзно опозорились. Мам, снимающих ролик, высмеяли их дети.
Ранее 8-летний сын Ксении Собчак высмеял маму и заявил, что не хочет позориться из-за её танца в соцсети.
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«Когда ты хочешь быть чикой в тренде, а на деле ты – мать подростков и навалила кринжа. Эти подростки всё время что-то шепчут друг другу и ржут», – заявила Бородина.На пост телеведущей отреагировала блогер Айза Лилуна-Ай, которая отметила, что тоже сталкивалась с подобными насмешками со стороны детей во время съёмок трендовых видео.
Ранее 8-летний сын Ксении Собчак высмеял маму и заявил, что не хочет позориться из-за её танца в соцсети.
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Анастасия Чинкова