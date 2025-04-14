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«Навалила кринжа»: дети Ксении Бородиной высмеяли маму за съёмку трендового ролика

Ксения Бородина спустилась в метро для съёмки трендового ролика для соцсетей
Ксения Бородина с детьми (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина с детьми (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина в личном блоге поделилась подробностями съёмки трендового ролика для соцсетей.
Сейчас многие пользователи снимают видео в метро под песню Нюши. Бородина решила не отставать от трендов и снять подобный ролик вместе с подругой Еленой Бушиной. В этот момент приятельницы как раз гуляли по Москве вместе с детьми. Они спустились в метро и, как заявила Ксения, серьёзно опозорились. Мам, снимающих ролик, высмеяли их дети.

«Когда ты хочешь быть чикой в тренде, а на деле ты – мать подростков и навалила кринжа. Эти подростки всё время что-то шепчут друг другу и ржут», – заявила Бородина.
На пост телеведущей отреагировала блогер Айза Лилуна-Ай, которая отметила, что тоже сталкивалась с подобными насмешками со стороны детей во время съёмок трендовых видео.

Ранее 8-летний сын Ксении Собчак высмеял маму и заявил, что не хочет позориться из-за её танца в соцсети.

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«Оставлял телефон, и фотографии высвечиваются»: Ковальчук сомневалась в верности мужа
Юлия Ковальчук рассказала, что однажды проверяла телефон Алексея Чумакова
14 апреля 2025, 12:42

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: Телеграм, @juliakovalchuk82)

В молодости певица Юлия Ковальчук проверяла телефон своего супруга Алексея Чумакова. Об этом она рассказала на «Шоу Воли».
Павел Воля и Илья Соболев решили проверить пару на полиграфе и расспросили их о личном.
«Когда мы были совсем молоды, у нас было пару смешных историй, когда он оставлял свой телефон, и там какие-то фотографии вдруг высвечиваются. Я не понимала, что это за фотографии. <…> я сразу ему сказала: «Это что?» Он мне всё объяснил, мы всё проверили, посмеялись. И вот с тех пор я не залезала больше никогда в жизни к нему в телефон», — призналась певица.
К слову, Алексей и Юлия участвовали в шоу «Секрет на миллион», где тоже обсуждали тему странных находок. Однажды Ковальчук обнаружила в столе супруга пачку презервативов и неизвестную сим-карту. Чумаков объяснил, что презервативы ему оставил прораб, а сим-карта необходима для безопасности дома — она предназначена для специального устройства.

Напомним, что недавно артист сделал своей супруге провокационные комплименты.

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#артист
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Марат Башаров заступился за бывшую жену и сына после конфликта с авиакомпанией, но его высмеяли
Марат Башаров заступился за экс-жену и сына после скандала с авиакомпанией
14 апреля 2025, 12:35

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)

Марат Башаров опубликовал видеообращение в поддержку бывшей супруги, которую не впустили в самолёт. 50-летний актёр эмоционально прокомментировал ситуацию, вызвав неоднозначную реакцию публики.
Елизавета Шевыркова с сыном не смогли улететь в путешествие, которое для них организовал Башаров. Бывшая жена артиста с ребёнком должны были лететь авиакомпанией Nordwind. Они вовремя приехали в аэропорт, сразу же прошли регистрацию и без опоздания подошли на посадку. Однако когда очередь дошла до них, сотрудники заявили, что посадка закончилась.

«Nordwind сорвал каникулы! Мои слёзы, слёзы Марселя, бессонная ночь и разочарование. Ни уговоры, ни слёзы ребёнка не помогли попасть на борт. При том, что очередь в телетрапе была ещё 20 минут после того, как нам отказали в посадке», – посетовала Шевыркова в личном блоге.
Башаров поспешил заступиться за бывшую жену и сына Марселя, сняв видеообращение, которое на своей странице также продублировала Елизавета.

«Здравствуйте, я Марат Башаров, актёр театра и кино, ведущий программы, которая идёт на ТНТ. Наверняка вы со мной согласитесь, что детские слёзы – это самое дорогое, что может быть, никому не хочется видеть, как наши дети плачут. 4 апреля мой сын Марсель со своей мамой Елизаветой вылетали на отдых вместе с друзьями. Их не допустили. У ребёнка случилась истерика», – заявил ведущий шоу «Битва экстрасенсов».
Актёр возмутился тем, что такая ситуация произошла не за границей, где можно ожидать разное отношение к россиянам, а непосредственно в России. Своё обращение Башаров завершил уточнением, что он является заслуженным артистом Республики Татарстан и лауреатом государственной премии России.

Заявление Башарова вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Некоторые согласились с ним и тоже были возмущены действиями сотрудников авиакомпании, а другие, напротив, высмеяли артиста. Последние отметили, что он не позабыл указать «свои титулы» и вообще говорил с излишним пафосом.

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Американская внучка Пугачевой: как сейчас выглядит 12-летняя дочь Кристины Орбакайте от миллионера Земцова
14 апреля 2025, 12:35

Клавдия с мамой Кристиной Орбакайте (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Клавдии Земцовой, единственной дочери Кристины Орбакайте, всего двенадцать лет, но она уже пробует себя в творчестве. Какой растёт внучка Аллы Пугачёвой, расскажет «Радио 1».

Детство

С самого рождения к Клаве было приковано внимание — всё-таки она представительница звёздной династии. По словам Орбакайте, с раннего детства у дочери проявлялись способности к пению и танцам, которые семья старается развивать. Этой весной Клавдия отпраздновала 12-летие. Она родилась в Майами, где на тот момент жил её отец — Михаил Земцов, гражданин Америки, который строил там карьеру.

История знакомства Кристины и Михаила случилась более двадцати лет назад. Тогда певица по ошибке пришла не в тот клуб на день рождения Игоря Николаева — и случайно встретила будущего супруга. Земцов практически всю жизнь живёт в Америке, куда переехал ребёнком. О российской эстраде и Кристине он почти ничего не знал. По профессии он стоматолог и владелец сети успешных клиник — к шоу-бизнесу он отношения не имеет.

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Их отношения развивались быстро: вскоре после начала романа пара сыграла свадьбу. Кристина была старше Михаила на шесть лет и уже воспитывала двоих сыновей, но это не стало помехой. Клава стала для Земцова первым ребёнком, и он с трепетом ждал её появления — присутствовал на родах и первым взял дочь на руки.

Из-за разного взгляда родителей на место жительства Клава долгое время жила между двумя странами. С рождения у неё американское гражданство. Часто бывая в России, она проводила время в доме бабушки Аллы Борисовны, где играла с младшими детьми Пугачёвой — Гарри и Лизой (тетя и дядя Клавы), которые, несмотря на родство, младше её на год.


Клавдия с Кристиной Орбакайте и Михаилом Земцовым (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Творчество

С раннего возраста Клавдия проявляла артистизм, чувствовала ритм, была гибкой и пластичной — неудивительно, что она рано начала заниматься балетом. Она уже получает награды и делится танцевальными видео в соцсетях, которые ведёт с шести лет. Клава учится в хорошей частной школе, совмещая учёбу с балетом, вокалом и рисованием. Некоторое время она ходила в школу в России, но год назад семья окончательно обосновалась в США, и девочка пошла в новую школу после окончания начальной ступени.

Свои первые шаги на сцене она сделала ещё в два года — снялась в клипе Орбакайте. Позже появлялась в эфире «Пусть говорят» с видеообращением к бабушке, где заметно волновалась — часто моргала и смущалась.

Кристина говорит, что у дочери непростой характер: она стеснительная, осторожная и тяжело идёт на контакт с новыми людьми. Несмотря на это, Клава уже появлялась в роликах блогеров, поёт в школьном хоре и два года назад записала первую песню. Также она попробовала себя в модельном деле — снялась в рекламе маминого парфюма.


Взросление

Пока сложно сказать, на кого она больше похожа, но известно, что у неё очень тёплые отношения с отцом, и она — настоящая папина дочка. Возможно, со временем Клава продолжит семейную традицию и тоже выйдет на сцену. Уже сейчас она часто сопровождает маму в гастрольных поездках и погружается в атмосферу закулисья.

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#семья
#девочка
#шоу-бизнес
#алла пугачёва
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Глава российского региона наградил авторов песни, возглавившей топ Apple Music на Украине
Участникам Ay Yola присвоили почётные звания после попадания трека в мировые чарты
14 апреля 2025, 12:32

Фото: Telegram @ayyolamusic

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о присвоении почётных званий участникам этномузыкальной группы Ay Yola. Об этом он сообщил в ходе совещания правительства республики.
Музыкант Ринат Рамазанов получил звание народного артиста республики Башкортостан, а вокалистка коллектива Адель Шайхитдинова и её отец, саун-продюсер Руслан Шайхитдинов, стали заслуженными артистами республики.

Хабиров выразил благодарность музыкантам за внесение вклада в развитие культуры Башкирии.

Напомним, что ранее трек российской группы Ay Yola возглавил топ сервиса Apple Music на Украине. Коллектив занял первое место, опередив Monatik и «Бумбокс».

Также в начале апреля композиция вошла в топ-5 самых популярных треков в Shazam, опередив хит Леди Гаги Abracadabra.

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#развитие
#карьера
#продюсер
#башкирия
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В 17 вышла замуж за 50-летнего и после его смерти так и не обрела счастье: судьба Лидии Вертинской
14 апреля 2025, 12:27

Лидия Вертинская (Фото: скриншот к/ф «Королевство кривых зеркал»)

Лидия Вертинская, советская актриса кино и художница-живописец, оставила неизгладимый след в истории отечественного кинематографа. Она снялась всего в пяти фильмах, но каждый из них стал классикой советского кино.
Она была не только талантливой актрисой, но и верной женой великого певца Александра Вертинского. Артистка также была матерью двух дочерей, которые впоследствии тоже стали актрисами. В честь 102-летия со дня рождения Лидии Вертинской «Радио 1» вспоминает жизнь этой яркой личности эпохи СССР.

Ранние годы


Лидия Вертинская (Фото: скриншот д/ф «Вертинские. Наследство короля» Центральное телевидение)

Лидия Владимировна Вертинская, в девичестве Циргвава, родилась 14 апреля 1923 года в Харбине, Китай. Её мать, Лидия Фомина, была сибирской казачкой из семьи староверов, а отец, Владимир Циргвава, имел мегрельские корни. Они отправились в Китай в качестве добровольцев, чтобы участвовать в строительстве Китайско-Восточной железной дороги.

Владимир Циргвава имел дворянское происхождение, корнями уходившее в один из знатных грузинских родов. Родители уделяли много времени воспитанию девочки, прививали манеры, учили поведению в обществе. Мама, будучи глубоко верующим человеком, настояла на обучении дочери в церковной школе. Только начав взрослеть, Лида все чаще нарушала правила учебного заведения и не отличалась глубокой верой и послушанием.

Когда будущей Вертинской исполнилось 10 лет, от сердечного приступа скончался глава семейства. Мама с дочерью вынуждены были переехать сначала в портовый городок Чифу, а затем и в Шанхай, где была большая русско-грузинская колония иммигрантов.

В Шанхае Лидия Владимировна начала обучение в английской школе и с легкостью освоила язык. После завершения базового обучения девушка прошла обучение стенографии и в 1940 году, в возрасте 17 лет, начала работать секретарём в судоходной компании. Мама девушки грезила о том, что её дочь встретит англичанина и выйдет за него замуж. Однако у судьбы были свои планы: в Шанхай прибыл певец Александр Вертинский.

Любовь вопреки всему


Лидия и Александр Вертинские (Фото: скриншот д/ф «Вертинские. Наследство короля» Центральное телевидение)

Судьбоносная встреча произошла в кабаре «Ренессанс», куда Вертинская пошла с подругой послушать приезжего артиста. Стоит сказать, что с творчеством Александра Николаевича девушка давно была знакома, а тут такая удача — услышать вживую. В тот вечер по воле судьбы нашлись знакомые, которые пригласили артиста за столик к девушкам. Едва рассмотрев юную Лиду, Вертинский понял, что это настоящая любовь.

Чувство было взаимным, после встречи началась долгая переписка. На тот момент очаровательной Лидии было 17, а влюбленному певцу уже 51 год. Пара была на расстоянии два года, но нежные письма лишь подогревали интерес друг к другу.

Мама девушки, мягко говоря, не одобряла выбор дочери. Пугала разница в возрасте в 34 года, да род занятий певца был не понятен глубоко религиозной женщине.

«Ты только подумай, он поёт в кабаке!» — твердила дочери мама.

Все изменила война. Мама с дочерью, как и многие в то время, переживали трудные времена, но Вертинский всегда поддерживал. В итоге мама сдалась и дала благословение на брак. 26 апреля 1942 года пара заключила союз в Кафедральном соборе Шанхая.

Александр Вертинский с дочерьми Анастасией и Марианной (Фото: скриншот д/ф «Вертинские. Наследство короля» Центральное телевидение)

Через год в семье родилась дочка Марианна. Положение в стране стремительно ухудшалось, и Вертинский предложил жене вернуться в СССР. После приезда в Союз Александр начинает больше работать, все чаще находится на гастролях. Но это не влияет на отношения супругов, любовь Лидии и Александра становится только крепче.

В 1944 году у пары рождается вторая дочь Анастасия. А еще спустя 3 года жизни в стране государство предоставило семье квартиру. В страну вернулась мирная жизнь, дети немного подросли, и супруг предложил жене продолжить образование. Так Лидия Владимировна в 1955 году окончила факультет живописи Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова.

«Как можно влюбиться в такого волосатого и безногого»: любимые мужчины звезды фильма «Алые паруса» Анастасии Вертинской
«Как можно влюбиться в такого волосатого и безногого»: любимые мужчины звезды фильма «Алые паруса» Анастасии Вертинской

Кино


Лидия Вертинская попала в кино случайно. Некий человек поведал о ней Александру Птушко, известному кинорежиссёру, который находился в поиске юной актрисы для роли Феникса в фильме-сказке «Садко» (1952).

Птушко искал актрису с необычной, запоминающейся внешностью, и сразу же после пробы утвердил Вертинскую на роль, которая стала её кинодебютом. Она не была профессиональной актрисой, просто делала то, что говорили. Но образ, созданный Вертинской, поистине был завораживающим.

После будут работы в «Дон Кихоте» Козинцева, «Киевлянке», «Новых похождениях Кота в сапогах» и сказке «Королевство кривых зеркал». В последних трех картинах актриса снималась потому, что семье нужны были деньги. По рассказам самой Вертинской, она не любила сниматься и относилась к кинематографу как к очередному опыту в жизни.

Вдова


Лидия и Александр Вертинские (Фото: скриншот д/ф «Вертинские. Наследство короля» Центральное телевидение)

Александр Николаевич, осознавая свой возраст, вкладывал деньги в антиквариат и по возможности делал накопления. 21 мая 1957 года Александра Вертинского не стало. 69-летний артист скончался от острой сердечной недостаточности. Его жена овдовела в 34 года, но после его ухода замуж больше не вышла. Она посвятила себя детям и до последнего вздоха любила своего Сашу.

Артистка посвятила себя сохранению памяти о своём супруге, став хранительницей его творческого наследия. Она тщательно занималась архивом, стремясь сохранить все документы, фотографии, письма и рукописи Вертинского. Утешением для Вертинской стали дочери Марианна и Анастасия, а позже и внуки.

Марианна получила образование в Театральном институте имени Щукина. Она активно снималась в кино, но наибольшую известность ей принесла роль Ани в фильме «Застава Ильича». Анастасия вслед за сестрой окончила Щукинское и сделала яркую карьеру в кино. «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Война и мир» и «Анна Каренина» — лишь короткий список киноработ актрисы.

Лидия Владимировна пережила супруга на 56 лет и умерла 31 декабря 2013 года после продолжительной болезни. Вертинская была похоронена рядом с мужем на 5 участке Новодевичьего кладбища, а память о ней остается с нами в лице ее детей и внуков и, конечно же, в фильмах с ее участием.

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