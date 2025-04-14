«Такого треша мы давно не помним»: Ксения Бородина в шоке от цен на организацию свадьбы

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина этим летом выйдет замуж за Николая Сердюкова и сейчас активно занимается организацией торжества. Несмотря на то, что этот брак для телезвезды станет третьим, а для блогера – вторым, они всё равно ходят сделать торжество по высшему разряду.
Однако бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» пришлось столкнуться с серьёзной проблемой. Бородина пожаловалась в личном блоге, что в этом году цены на свадьбы взлетели до небес. Не секрет, что стоимость услуг для бракосочетания всегда была высокой, но теперь, по мнению телезвезды, она стала запредельной.
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«Если вы запланировали свадьбу в этом году, а, судя по всему, свадеб в этом году будет огромное количество, я так смотрю... Вопрос цен. Организаторы и всё, кто касается свадебной индустрии, просто разводят руками и говорят, что такого треша мы уже давно не помним! То есть чтобы были такие цены. Непонятно, с чего всё подорожало в два-три раза. Раньше говорили, что в связи с логистикой... Но давно эта история наладилась, ничего из-за границы вести не нужно. А цены, собственно говоря, как были ненормальные, так и остались... Фарш, конечно, назад не провернёшь, но мы все в шоке», – посетовала Ксения.Похоже, большую часть расходов она взяла на себя, чему уже совсем не рада. Давно известно, что Сердюков зарабатывает гораздо меньше Бородиной, поэтому вряд ли может оплатить роскошное торжество.
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Анастасия Чинкова