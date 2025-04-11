«На съёмках мне абсолютно не до секса»: Ксения Бородина о знакомстве и интимной жизни с Николаем Сердюковым

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина заявила, что очень долго присматривалась к Николаю Сердюкову, поэтому между ними ничего не было на съёмках шоу «Последний герой».
Телеведущая познакомилась с будущим женихом во время съёмок. Бородина вела передачу, а Сердюков был участником. Звезда отметила, что долгое время изучала характер и поведение мужчины.
Звезду позабавило, что многие поклонники интересуются, когда у них началась интимная жизнь. Многие предполагают, что это произошло ещё во время съёмок «Последнего героя». Но Ксения поспешила опровергнуть эти догадки.
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«Если химии нет и когда ровное отношение, то максимум я могу хорошо общаться или дружить. Но на этом всё. Должны быть эмоции, иначе никак. То есть взрастить в себе эти эмоции с точки зрения психологии – не плохо. И даже хорошо сначала присмотреться к человеку, посмотреть на его поведение, рэд флаги. А не сразу бросаться в этот омут с головой. Но я, вот, больше придерживаюсь первой истории, когда у тебя случилось, либо не случилось», – отметила Бородина в шоу «Натальная карта» на VK видео.При этом она подчеркнула, что в отношениях с блогером всё было иначе, поскольку они больше месяца присматривались друг к другу.
Звезду позабавило, что многие поклонники интересуются, когда у них началась интимная жизнь. Многие предполагают, что это произошло ещё во время съёмок «Последнего героя». Но Ксения поспешила опровергнуть эти догадки.
«Я очень сконцентрирована на работе обычно, поэтому на съёмках мне абсолютно не до секса», – отметила Бородина.Читайте также:
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Анастасия Чинкова