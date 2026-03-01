«Очень больно»: Наташа Королёва о состоянии невестки после пластики лица

01 марта 2026, 17:34

Певица Королёва рассказала о состоянии невестки после болезненной пластики лица

Наташа Королева (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Невестка Наташи Королёвой Мелисса ещё в прошлом году решилась на серьёзную операцию. Она хотела скорректировать челюсть и избавиться от дискомфорта, вызванного неправильным прикусом.





Как рассказали в программе ТВЦ «Хватит слухов», звёздная семья заплатила за вмешательство по наращиванию костной ткани больше десяти миллионов рублей. При этом отмечается, что Мелисса идёт «трудным путём».





«Это очень больно и сложно, операции серьёзные. Но она молодец, уникальная девчонка, проходит всё стойко», — произнесла Королева.