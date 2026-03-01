«Очень больно»: Наташа Королёва о состоянии невестки после пластики лица
Невестка Наташи Королёвой Мелисса ещё в прошлом году решилась на серьёзную операцию. Она хотела скорректировать челюсть и избавиться от дискомфорта, вызванного неправильным прикусом.
Как рассказали в программе ТВЦ «Хватит слухов», звёздная семья заплатила за вмешательство по наращиванию костной ткани больше десяти миллионов рублей. При этом отмечается, что Мелисса идёт «трудным путём».
«Это очень больно и сложно, операции серьёзные. Но она молодец, уникальная девчонка, проходит всё стойко», — произнесла Королева.Сама Мелисса ранее объясняла, что операцию сделали по медицинским показаниям — так рекомендовал ортодонт. Впереди, по её словам, ещё несколько этапов и более масштабные изменения. Известно также, что Королёва оплатила не одну процедуру, и лечение пока не завершилось. Как уточняла певица, причина проблем с челюстью — травма, полученная Мелиссой в детстве. После удара и начались осложнения.
