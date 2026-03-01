«Самый приятный ужас»: Петр Дранга тепло поздравил Агату Муцениеце с 36-летием

01 марта 2026, 16:27

Петр Дранга тепло поздравил Агату Муцениеце с 36-летием

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сегодня Агате Муцениеце исполнилось 36 лет. Её муж, музыкант Пётр Дранга, публично поздравил актрису с днём рождения, посвятив ей эмоциональный и поэтичный пост.