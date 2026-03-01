«Самый приятный ужас»: Петр Дранга тепло поздравил Агату Муцениеце с 36-летием
Сегодня Агате Муцениеце исполнилось 36 лет. Её муж, музыкант Пётр Дранга, публично поздравил актрису с днём рождения, посвятив ей эмоциональный и поэтичный пост.
В обращении он назвал Муцениеце «любимой женой» и признался, что для него она — «лучший спектакль, самый приятный ужас и самая прекрасная коварная женщина». Дранга пожелал, чтобы её сердце «никогда не волновалось ни по каким поводам, кроме хороших», и добавил, что не встречал девушки честнее и добрее.
Поздравление растрогало поклонников пары. В комментариях подписчики отметили искренность и необычную образность слов музыканта, а также пожелали супругам гармонии и счастья. Завершил послание Дранга коротко: «С днём рождения тебя, лети».
Сама Агата отметила праздник в спортзале. В видео она подчеркнула, что день рождения — не повод пропускать тренировки. По словам актрисы, она старается заниматься стабильно три раза в неделю.
