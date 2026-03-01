«Сосульки лизали и ничего»: зачем SHAMAN поцеловал лед на Байкале

01 марта 2026, 17:21

SHAMAN поцеловал лед на Байкале для мамы

Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

SHAMAN (Ярослав Дронов) во время поездки на Байкал снял ролик, где облизывает лёд. Видео быстро разошлось по соцсетям и спровоцировало волну критики. Некоторые пользователи сочли такой жест неуважительным к «священному месту».





Сам артист пояснил, что сделал это по просьбе матери. По его словам, Людмила давно мечтает побывать на Байкале, но пока не может приехать, поэтому попросила сына передать озеру «привет» — в виде своеобразного поцелуя льда. После потока комментариев женщина публично встала на сторону сына.





«А сколько людей это делали до него? И сосульки лизали, и снег ели — и ничего», — сказала собеседница интервью Борису Корчевникову.