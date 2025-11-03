«Мы уже были на Луне… шесть раз!»: NASA ответило на слова Ким Кардашьян

03 ноября 2025, 19:28

Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну — в NASA ответили

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

В новой серии семейного реалити-шоу Ким Кардашьян выразила сомнения в подлинности высадки американских астронавтов на Луну, заявив, что миссия могла быть постановкой в павильоне. Об этом сообщает StarHit.





Одним из её аргументов стал развевающийся флаг, несмотря на отсутствие гравитации на спутнике Земли.



На это заявление отреагировал исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи, подчеркнув, что США высаживались на Луну шесть раз.





«Да, Ким Кардашьян, мы уже были на Луне… Шесть раз! И что еще важнее: NASA возвращается», — заявил он.