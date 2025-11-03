«Моя любовь»: Дженнифер Энистон впервые заявила о романе с Джимом Кёртисом
Актриса Дженнифер Энистон официально подтвердила свои романтические отношения с Джимом Кёртисом, впервые опубликовав совместное фото с ним.
Поводом для публикации стал день рождения избранника — Джиму исполнилось 50 лет.
На снимке актриса подписала пост трогательными словами: «С днём рождения, моя любовь. Это бесценно», тем самым открыто показав свои чувства к Джиму.
До этого слухи о романе пары циркулировали в СМИ, однако сама Дженнифер не давала подтверждения.
Ранее близкие звезды заявили, что мужчина действует не из любви, а из расчёта. По их словам, все совместные поездки и развлечения оплачивает Энистон, и даже совместное жильё планируется в её доме.
