«Моя любовь»: Дженнифер Энистон впервые заявила о романе с Джимом Кёртисом

Дженнифер Энистон официально призналась в чувствах к Джиму Кёртису
Дженнифер Энистон и Джим Кертис (Фото: Instagram* / @jenniferaniston)

Актриса Дженнифер Энистон официально подтвердила свои романтические отношения с Джимом Кёртисом, впервые опубликовав совместное фото с ним.



Поводом для публикации стал день рождения избранника — Джиму исполнилось 50 лет.

На снимке актриса подписала пост трогательными словами: «С днём рождения, моя любовь. Это бесценно», тем самым открыто показав свои чувства к Джиму.

До этого слухи о романе пары циркулировали в СМИ, однако сама Дженнифер не давала подтверждения.

Ранее близкие звезды заявили, что мужчина действует не из любви, а из расчёта. По их словам, все совместные поездки и развлечения оплачивает Энистон, и даже совместное жильё планируется в её доме.

