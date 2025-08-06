«Просто так в Россию не ездит»: продюсер раскрыл, какой гонорар может запросить Леонтьев за выступление в Казани

06 августа 2025, 15:03

Продюсер Дворцов сказал, что Леонтьев не попросит денег у Крутого за выступление

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с «Абзацем» рассказал, какой гонорар может запросить Валерий Леонтьев за выступление в Казани на фестивале «Новая волна».





По его мнению, Леонтьев обычно берет за выступление от 15 млн рублей, но в этой ситуации он, вероятно, не будет требовать денег.





«Обычно он запрашивает за мероприятия 15–20 миллионов рублей. Для композитора Игоря Крутого даже Ирина Аллегрова выступает бесплатно. Я думаю, что у своего старого товарища Валерий Яковлевич не попросит денег», — пояснил продюсер.