«Просто так в Россию не ездит»: продюсер раскрыл, какой гонорар может запросить Леонтьев за выступление в Казани
Продюсер Дворцов сказал, что Леонтьев не попросит денег у Крутого за выступление
Продюсер Сергей Дворцов в беседе с «Абзацем» рассказал, какой гонорар может запросить Валерий Леонтьев за выступление в Казани на фестивале «Новая волна».
По его мнению, Леонтьев обычно берет за выступление от 15 млн рублей, но в этой ситуации он, вероятно, не будет требовать денег.
«Обычно он запрашивает за мероприятия 15–20 миллионов рублей. Для композитора Игоря Крутого даже Ирина Аллегрова выступает бесплатно. Я думаю, что у своего старого товарища Валерий Яковлевич не попросит денег», — пояснил продюсер.
Дворцов не исключил, что артист попросит оплатить райдер и перелет. Однако «ради друга» выступление будет бесплатным, заверил он.
Ранее стало известно, что завершивший карьеру Валерий Леонтьев впервые за девять лет выступит в Казани по просьбе Игоря Крутого. Подробнее читайте в материале «Радио 1».