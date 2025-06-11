«Влияние родни»: раскрыто, почему племянница Галкина* за год не выпустила ни одной новой песни

11 июня 2025, 18:16

Блогер Манукян объяснил, почему племянница Галкина* год не выпускала песни

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Племянница юмориста Максима Галкина* за год не выпустила ни одной песни. Блогер Вадим Манукян считает, что отказ от публичной активности Алины обусловлен рядом причин, передает «Абзац».





По мнению общественника, на сегодняшний день артисты должны четко обозначать свою гражданскую позицию, иначе их концерты могут отменить.





«Возможно, Алина считает, что сегодня не время заниматься творчеством», — выразил мнение Манукян.