«Влияние родни»: раскрыто, почему племянница Галкина* за год не выпустила ни одной новой песни
Блогер Манукян объяснил, почему племянница Галкина* год не выпускала песни
Племянница юмориста Максима Галкина* за год не выпустила ни одной песни. Блогер Вадим Манукян считает, что отказ от публичной активности Алины обусловлен рядом причин, передает «Абзац».
По мнению общественника, на сегодняшний день артисты должны четко обозначать свою гражданскую позицию, иначе их концерты могут отменить.
«Возможно, Алина считает, что сегодня не время заниматься творчеством», — выразил мнение Манукян.
Блогер добавил, что в случае девушки «влияние родни может оказаться сильным».
Напомним, Алина – дочь брата Галкина* Дмитрия. Весной прошлого года она выпустила один трек. Песня получила название «Неправда».
*Признан иноагентом на территории РФ