«Тяжёлый люкс»: В сети обсуждают предполагаемую возлюбленную Бондарчука
58-летнего Фёдора Бондарчука после развода с актрисой Паулиной Андреевой заподозрили в новом романе. В сети вовсю обсуждают, что возлюбленной режиссера могла стать молодая и шикарная модница Полина Подплетенная. Об этом сообщает «Экспресс газета».
Известно, что весной этого года Паулина подтвердила, что они с Фёдором больше не вместе, а сам режиссер уже давно выходит в свет без жены и обручального кольца. После всех фактов в интернете стали ходить слухи о всяческих отношениях Фёдора с другими женщинами. Фаворитками режиссера по мнению общественности стали Софья Синицына, а затем Янина Студилина. Теперь же новой кандидаткой считают успешную бизнесвумен Полину Подплетенную.
Молодая девушка является сооснователем российского бренда женской одежды 2MOOD. А глядя на внешность дамы её уже называют улучшенной копией Паулины Андреевой. Однако, ни Бондарчук, ни Подплетенная не считают нужным комментировать слухи.
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