«Тяжёлый люкс»: В сети обсуждают предполагаемую возлюбленную Бондарчука

11 июня 2025, 17:40

Режиссера Фёдора Бондарчука подозревают в романе с Полиной Подплетенной

Фёдор Бондарчук (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

58-летнего Фёдора Бондарчука после развода с актрисой Паулиной Андреевой заподозрили в новом романе. В сети вовсю обсуждают, что возлюбленной режиссера могла стать молодая и шикарная модница Полина Подплетенная. Об этом сообщает «Экспресс газета».