«Мы вынуждены молчать»: Овечкин ответил на обвинения Инстасамки в мошенничестве

27 сентября 2025, 18:19

Николай Овечкин ответил на претензии Инстасамки о недостаче 3 миллионов рублей

Дарья Зотеева (Фото: Telegram @instasamkacore)

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, наиболее известная под псевдонимом Инстасамка, обвинила стилиста Николая Овечкина в мошенничестве. По словам певицы, сумма ущерба составляет 3 миллиона рублей. Подробности сообщает Super.ru.





Инстасамка сообщила, что решила привлечь Овечкина для работы над клипом «Boss». Стилист выставил ей счёт за услуги. Исполнительница пояснила, что это часть более крупного контракта, но сначала она хотела начать с одного проекта.



По её версии, Овечкин получил аванс, но часть средств не направил на съёмки. Артистка сообщила, что несколько других команд планируют присоединиться к коллективному заявлению в правоохранительные органы.



Овечкин подтвердил, что стороны решают вопрос юридически.

«Я поговорил с командой юристов. Мы вынуждены не комментировать. Вопрос решается в правовом поле», — сообщил стилист.