«Мы выживаем»: Юрий Шевчук раскрыл, как ДДТ выживает без российских концертов

20 ноября 2025, 20:30

Лидер ДДТ Юрий Шевчук заявил, что выживает благодаря выпуску дисков

Юрий Шевчук (Фото: Instagram* @ddt_band)

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что сейчас не может проводить концерты в России. По его словам, коллектив продолжает существовать в основном за счёт продаж дисков. Слова музыканта приводит ИА Регнум.





Шевчук отметил, что группа лишилась возможности выступать на родине, хотя ранее собирала крупные стадионы.

«Мы не имеем возможности давать концерты в нашей горячо любимой стране. Благодаря выпуску дисков мы выживаем, получаем какие-то деньги. Уехало очень много молодых людей и не очень. Мы в России поднимали огромные стадионы, а нас сейчас всего лишили», — рассказал певец.