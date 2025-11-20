«Мы выживаем»: Юрий Шевчук раскрыл, как ДДТ выживает без российских концертов
Лидер ДДТ Юрий Шевчук заявил, что выживает благодаря выпуску дисков
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что сейчас не может проводить концерты в России. По его словам, коллектив продолжает существовать в основном за счёт продаж дисков. Слова музыканта приводит ИА Регнум.
Шевчук отметил, что группа лишилась возможности выступать на родине, хотя ранее собирала крупные стадионы.
«Мы не имеем возможности давать концерты в нашей горячо любимой стране. Благодаря выпуску дисков мы выживаем, получаем какие-то деньги. Уехало очень много молодых людей и не очень. Мы в России поднимали огромные стадионы, а нас сейчас всего лишили», — рассказал певец.В настоящее время ДДТ даёт концерты в европейских залах. Финансовую поддержку группе оказывает выпуск дисков, которые Шевчук анонсирует в социальных сетях. Отмечается, что работа над альбомом «Единочество» из-за экспериментов едва не привела к распаду группы.