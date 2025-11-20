Журналистке Алёне Блин пришлось выживать в Турции без дома и туалета

20 ноября 2025, 19:38

Алёна Блин рассказала о спартанских условиях на проекте «Выжить в Стамбуле»

Алёна Жигалова (Фото: Instagram* @alenablin)

Журналистка Алёна Блин (Жигалова) рассказала о сложных условиях съёмок реалити-шоу «Выжить в Стамбуле».





Как сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала ТНТ, Алёна не знала заранее, куда именно попадут участники проекта.

«То, что я увидела, когда мы приехали в стамбульский лагерь, — просто печальное зрелище. Я сразу спросила: где дом, где туалет, когда будет обед? Ничего нет — только несчастный стол с деревянными лавками», — высказалась Жигалова.