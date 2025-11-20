Журналистке Алёне Блин пришлось выживать в Турции без дома и туалета
Журналистка Алёна Блин (Жигалова) рассказала о сложных условиях съёмок реалити-шоу «Выжить в Стамбуле».
Как сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала ТНТ, Алёна не знала заранее, куда именно попадут участники проекта.
«То, что я увидела, когда мы приехали в стамбульский лагерь, — просто печальное зрелище. Я сразу спросила: где дом, где туалет, когда будет обед? Ничего нет — только несчастный стол с деревянными лавками», — высказалась Жигалова.Журналистка уточнила, что ей пришлось спать в сарае без дверей, который дополнительно подпирали кольями. Она сразу поняла, что сезон окажется жёстким.
В проекте две команды борются за 10 миллионов рублей, проходя испытания на силу, ловкость и характер. Еженедельно победители живут на вилле, а проигравшие — в условиях дикой природы без удобств.