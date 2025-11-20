Телеведущий Юлий Гусман вернулся в Россию и стал судьёй шоу «Звёзды» на НТВ
Юлий Гусман вернулся в Россию и вошёл в состав жюри нового сезона шоу «Звёзды» на НТВ.
Как сообщает «NEWS.ru», после переезда артист похудел на 10 килограммов и проходил курс реабилитации после травмы. В 2025 году Гусман неожиданно вернулся в Россию. Сначала он оценивал команды в жюри Высшей лиги КВН, а затем присоединился к проекту «Звёзды».
«Я очень долго сидел в жюри КВН, наблюдал за новыми командами, которые тогда только начинали свой путь в юморе. Я очень скучал по этим ребятам, и вот, став членом жюри второго сезона «Звёзд», я снова увидел многих из них», — сказал телеведущий.В 2023 году Гусман с супругой переехали в Нью-Йорк к дочери. Артист наслаждался общением с внуками, но продолжал сниматься у Кончаловского, для чего часто летал в Москву.