Волочкова подралась с женихом дочери на свадьбе в Петербурге

настасия Волочкова с дочерью Ариадной и её женихом Никитой Григоряном (фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова в спешке покинула свадьбу дочери Ариадны из-за конфликта с её новоиспечённым супругом Никитой Григоряном. Об этом пишет портал 78.ru.
«Предположительно, дело даже дошло до драки», – сообщает издание.Однако, по другой версии, балерина покинула торжество, поскольку поменяла билеты. Она торопилась вернуться в Москву после конфликта на мероприятии с крёстной Еленой. Портал уточняет, что причиной ссоры стало «несогласие во мнениях».
26 апреля в Петербурге состоялась свадьба Ариадны Волочковой и бизнесмена Никиты Григоряна. Представители СМИ не были допущены на торжество, но журналистов пустили на первый этаж особняка Мясникова, где перед началом мероприятия дала комментарии мать невесты.
Волочкова была единственным родителем молодожёнов, присутствующим на свадьбе. С родственниками Никиты, как выяснилось, балерина до сих пор не знакома.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова