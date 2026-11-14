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Стало известно, почему помилованная Лерчек отложила поездку в Китай

Адвокат Третьяков: поездку Лерчек в Китай отложили из-за поиска загранпаспорта
Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) отложила поездку в Китай: причина — поиск загранпаспорта и повторная запись в клинику. Об этом РЕН ТВ сообщил её адвокат Константин Третьяков.



Юрист пояснил, что ранее у Валерии изъяли загранпаспорт. Сейчас стороне защиты предстоит выяснить, в какое ведомство передали документ.

По предположению, паспорт может находиться в миграционной службе. Кроме того, Чекалиной нужно заново согласовать приём в китайской клинике: предыдущая запись на начало ноября уже прошла.

«Было окно, в которое они были готовы её взять. Это всё прошло по времени, это было начало ноября, поэтому сейчас эти даты надо актуализировать», — уточнил Третьяков.
Отметим, что 14 ноября Владимир Путин помиловал Лерчек и освободил её от наказания, которое суд Москвы назначил 31 июля.

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Ольга Щелокова

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