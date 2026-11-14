Стало известно, почему помилованная Лерчек отложила поездку в Китай

14 ноября 2026, 12:02

Адвокат Третьяков: поездку Лерчек в Китай отложили из-за поиска загранпаспорта

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) отложила поездку в Китай: причина — поиск загранпаспорта и повторная запись в клинику. Об этом РЕН ТВ сообщил её адвокат Константин Третьяков.





Юрист пояснил, что ранее у Валерии изъяли загранпаспорт. Сейчас стороне защиты предстоит выяснить, в какое ведомство передали документ.



По предположению, паспорт может находиться в миграционной службе. Кроме того, Чекалиной нужно заново согласовать приём в китайской клинике: предыдущая запись на начало ноября уже прошла.

«Было окно, в которое они были готовы её взять. Это всё прошло по времени, это было начало ноября, поэтому сейчас эти даты надо актуализировать», — уточнил Третьяков.