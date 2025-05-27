«Я стал жертвой рейдерского захвата»: Тимур Хайдаров заявил, что бывший партнер его шантажирует

Тимур Хайдаров (Фото: Инстаграм* @dr.timur_khidarov)
Пластический хирург Тимур Хайдаров заявил о рейдерском захвате бизнеса и угрозах в его адрес. По его словам, соучредитель клиники IQ Plastic пытается полностью присвоить бизнес себе.
В результате давления скандальный врач был вынужден покинуть учреждение и перейти в «Международную академическую клинику», где продолжает работать. Уточняется, что экс-партнеры настаивают на полной передаче им компании IQ Plastic, включая долю и бренд «Тимур Хайдаров».
Хайдаров утверждает, что он стал «жертвой мошенничества или рейдерского захвата».
Хайдаров добавил, что против него готовится заявление в СК РФ.
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*Запрещен в РФ
Хайдаров утверждает, что он стал «жертвой мошенничества или рейдерского захвата».
«Несколько лет я вкладывал свои силы и время в развитие клиники, чтобы она соответствовала мировым стандартам. Но мой партнер решил забрать у меня бизнес, сначала с помощью угроз расправой и применения силы. Сейчас с помощью бывших сотрудников меня продолжают шантажировать и пытаются обвинить в преступлениях, которых я не совершал», — пояснил хирург. Его слова публикует Алена Жигалова в своем Telegram-канале.
Хайдаров добавил, что против него готовится заявление в СК РФ.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова