«Мы все совершаем ошибки»: Сергей Глушко высказался о браке сына Архипа

20 сентября 2025, 11:06

Сергей Глушко рассказал об ошибках сына, женившегося на экс-танцовщице

Сергей Глушко и Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @koroleva__star)

Сергей Глушко в беседе с «7Дней.ru» откровенно рассказал о браке сына Архипа.





Сергей Глушко и Наташа Королева, которые недавно отметили 22-ю годовщину свадьбы, пережили немало сложных периодов и сумели сохранить чувства друг к другу. Теперь, будучи опытным семьянином, артист делится секретами счастливой семейной жизни с 23-летним сыном Архипом.



Год назад молодой человек женился на бывшей танцовщице Мелиссе.



Глушко считает, что для прочного брака важно уметь защищать свои отношения от вмешательства посторонних. Шоумен отметил, что Архипу не всегда удается следовать этому принципу, однако он с пониманием относится к семейной жизни сына.





«Мы все совершаем ошибки и на них учимся», — пояснил Сергей.