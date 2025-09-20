«Перед глазами вся жизнь пронеслась»: Беременная третьим малышом Регина Тодоренко услышала от врачей пугающую новость

20 сентября 2025, 03:26

Врачи сообщили беременной третьим ребенком Тодоренко о возможной гипоксии малыша

Регина Тодоренко (Фото: Telegram @todorenkoregina)

Телеведущая Регина Тодоренко ждет третьего ребенка. Совсем скоро у нее с Владом Топаловым должен родиться малыш, однако 19 сентября звезда поделилась в личном блоге тревожными новостями. Во время планового медицинского обследования Тодоренко очень сильно перепугалась — врачи заподозрили гипоксию у её будущего ребёнка.





Медперсонал клиники встревожился, когда проводил процедуру КТГ. Лица у всех медсестёр были такие напряженные, что Регина потеряла всякое спокойствие. Она призналась, что очень боится любых осложнений у ребенка.





«Медсёстры начинают перешёптываться: «Сердечко подозрительно активно». Врач добавляет: «Возможно, гипоксия». И всё, у меня перед глазами пронеслась вся жизнь — как ретроспектива. А я, между прочим, уже почти на 42-й неделе беременности», — поделилась звезда.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: Telegram @todorenkoregina)



«Боюсь, съедет»: беременная Регина Тодоренко переживает за мужа

«А вы что бы сделали на моём месте — доверились бы мнению врача или дали бы себе время выдохнуть и все перепроверить?», — спросила у подписчиков своего Telegram-канала Тодоренко.