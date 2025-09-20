«Перед глазами вся жизнь пронеслась»: Беременная третьим малышом Регина Тодоренко услышала от врачей пугающую новость
Телеведущая Регина Тодоренко ждет третьего ребенка. Совсем скоро у нее с Владом Топаловым должен родиться малыш, однако 19 сентября звезда поделилась в личном блоге тревожными новостями. Во время планового медицинского обследования Тодоренко очень сильно перепугалась — врачи заподозрили гипоксию у её будущего ребёнка.
Медперсонал клиники встревожился, когда проводил процедуру КТГ. Лица у всех медсестёр были такие напряженные, что Регина потеряла всякое спокойствие. Она призналась, что очень боится любых осложнений у ребенка.
«Медсёстры начинают перешёптываться: «Сердечко подозрительно активно». Врач добавляет: «Возможно, гипоксия». И всё, у меня перед глазами пронеслась вся жизнь — как ретроспектива. А я, между прочим, уже почти на 42-й неделе беременности», — поделилась звезда.Врачи предложили ей два варианта действий: госпитализация с последующей операцией или проведение дополнительных обследований для уточнения состояния.
Телеведущая, которая уже сталкивалась с ошибочными диагнозами врачей в прошлом, приняла решение не поддаваться панике и собрать мнения нескольких специалистов, отложив госпитализацию.
Она добавила, что слова медиков о необходимости срочной операции не выходят у неё из головы.
«А вы что бы сделали на моём месте — доверились бы мнению врача или дали бы себе время выдохнуть и все перепроверить?», — спросила у подписчиков своего Telegram-канала Тодоренко.Напомним, что сейчас Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым воспитывает шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава. Она рассказывала, что планирует третьи естественные роды, несмотря на медицинские противопоказания.
11 сентября врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» прокомментировала третью беременность Регины.