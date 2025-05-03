Помогал Курску и лично просил Путина закончить СВО: куда пропал Данила Козловский, состоится ли выступление актера в РФ

Данила Козловский: (фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)
Актер театра и кино Данила Козловский решил взять паузу в карьере и давно не выступал перед россиянами. С чем это связано и где сейчас живет артист, отмечающий 40-летие, — в материале «Радио 1».
Помощь жителям Курской областиДанила Козловский и его брат занимаются благотворительностью больше 15 лет. С момента начала спецоперации они активно помогают людям из пострадавших регионов, включая курян, но публично об этом не говорят. К примеру, в преддверии Нового года братья передали 140 кг продуктов и подарков детям в пункте временного размещения Курской области. По рассказам самих курян, актер также записал видео с поздравлением.
Негативные высказывания об СВОВ феврале 2022 года, когда началась спецоперация, Данила Козловский назвал ситуацию на Украине «катастрофой во всех смыслах». В социальных сетях он писал, что любит Россию и сожалеет о том, что наступила «точка невозврата, которую теперь проходят на танках». Кроме того, в публикации он непосредственно обратился к президенту Владимиру Путину.
«Уважаемый господин президент, простите, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду. И мы не те граждане, которые против, мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя. Меня зовут Данила Козловский, и я против войны. Говорю это от своего и только от своего имени и от своего сердца», — добавил актер.
Ответная критика со стороны россиянВ ответ на негативные высказывания об СВО Данила Козловский получил критику со стороны россиян. Именно тогда актер решил сделать паузу в карьере. В настоящий момент в производстве находятся два фильма с его участием: «Уволить Жору» и «Бар «Один звонок». По данным СМИ, съемки завершены, но даты премьер до сих пор не объявлены. Как считает кинокритик Александр Голубчиков, всему виной то, что актер числится в так называемом сером списке.
«У нас есть некий серый список актеров, которые не задействованы в студийных проектах, их не выпускают, как, допустим, Данила Козловский, который не запрещен. Он отстоял свои права в суде, но при этом его все равно не снимают, и проекты с ним замораживаются и кладутся на полку», — пояснил Голубчиков.
Куда пропал Данила КозловскийДанила Козловский выступает в Театре Европы. Сейчас он активно гастролирует по миру со своим мюзиклом «Frank» и мечтает представить его в родной стране. Желание актер изъявил в социальных сетях в конце прошлого года. Премьера спектакля в Москве состоится 20 июня.
Перед главным календарным праздником артист также виделся со своей дочерью Одой-Валентиной в Америке, а после вернулся в Москву. По словам Козловского, у него нет гражданства США, и чужую страну он посещает только для встреч с ребенком.
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