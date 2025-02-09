Участница «ДОМа-2» Майя Донцова выходит замуж через полгода после развода с Алексеем Купиным

Майя Донцова (фото: Telegram @mayya_donzz)
Майя Донцова и Алексей Купин расстались в 2022 году, но два года они не смогли расторгнуть брак. Полтора года назад звёздам «ДОМа-2» удалось развестись, но сейчас девушка снова готовится к свадьбе.
В настоящее время Майя состоит в отношениях с мужчиной по имени Дан, который 1 февраля сделал ей предложение. Об этом Донцова рассказала только сегодня.
Бывшая супруга Алексея Купина с трепетом вспомнила, как будущий муж позвал её замуж.
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Бывшая супруга Алексея Купина с трепетом вспомнила, как будущий муж позвал её замуж.
«Дан говорит мне самые важные слова: „Это наше значимое место, мы начали дружить тут, продолжили уже отношения тут, отметили две годовщины тут и наше новое начало тоже будет тут. Я безумно тебя люблю… Я хочу, чтобы ты была моей женой“», – поделилась Майя.Ранее Купин и Донцова рассказывали, что расстались мирно, без скандалов и разборок. Их отношения продлились шесть лет.
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Анастасия Чинкова