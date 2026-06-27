«Я очень горжусь ребенком»: дочь Кати Лель окончила школу с серебряной медалью

27 июня 2026, 22:17

Дочь Кати Лель получила серебряную медаль и успешно сдала ЕГЭ

Катя Лель с дочерью (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель поделилась в соцсетях радостной новостью — её дочь Эмилия окончила школу с серебряной медалью. По словам певицы, девушка успешно справилась с ЕГЭ, а сама артистка всегда старалась не давить на ребёнка из-за оценок.





На «Московском Выпускном 2026» в эфире МУЗ-ТВ Лель призналась, что никогда не требовала от дочери исключительно высоких результатов. Более того, она убеждала Эмилию, что здоровье, внутреннее спокойствие и желание учиться гораздо важнее любых наград.





«Я вообще сказала: "Тебе нужна медаль? Зачем?", — я вообще мама спокойная. Я была слишком дисциплинированная, четверка — это был для меня какой-то стресс. Так смешно! Такая я была слишком ответственная. И я ей сказала: "Не надо быть слишком ответственной, это не главное. Главное — это твое здоровье, самочувствие, желание учиться. Я не гонюсь за твоими успехами!". Она чудесно сдала ЕГЭ, я очень горжусь ребенком», — рассказала певица.