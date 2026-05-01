«Мы замерли на 30 секунд»: Кросс рассказала о судьбоносной встрече с мужем
Блогер и певица Карина Кросс поделилась в интервью Надежды Стрелец романтичной историей знакомства со своим супругом — хоккеистом Марком Рудаковским. По её словам, чувства между ними вспыхнули буквально с первого взгляда.
Будущие супруги встретились на съёмках романтического проекта, где Карина выбирала партнёра вслепую. Когда Марк появился в студии, между ними сразу возникло сильное притяжение.
Как призналась Кросс, в момент первой встречи они посмотрели друг на друга и буквально замерли на полминуты. Её особенно зацепили глаза избранника — оказалось, что у них схожий оттенок и даже одинаковые особенности.
До этого опыта блогер скептически относилась к идее любви с первого взгляда и не верила, что можно встретить свою судьбу в формате телешоу. Однако эта встреча изменила её мнение.
Отношения пары развивались стремительно: уже спустя чуть больше полугода они узаконили союз и обвенчались. Предложение руки и сердца Рудаковский сделал эффектно — прямо во время матча Континентальной хоккейной лиги, исполнив давнюю мечту Карины о красивом и запоминающемся признании.
