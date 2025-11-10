«Найдём решение кризиса»: Мария Погребняк зовёт депутата Милонова в партию

10 ноября 2025, 19:02

Мария Погребняк предложила Виталию Милонову создать партию для семей

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Модель и блогер Мария Погребняк написала в своём Telegram-канале, что не обвиняет депутата Госдумы Виталия Милонова в краже идеи. Парламентарий ранее предложил инициативу, которая похожа на её разработку.





Погребняк заявила, что у неё нет разногласий с Милоновым. Она, напротив, видит необходимость в совместной работе. Блогер подчеркнула, что, как и депутат, она является многодетным родителем.



По мнению Погребняк, они с Милоновым могут объединить усилия и создать партию для защиты интересов семей с детьми.

«Я уверена, что мы нашли бы решение демографического кризиса. Надо подобрать название для партии. Может, «Россия — многодетная страна»? Или партия «Союз Семей»?», — отметила она.