«Найдём решение кризиса»: Мария Погребняк зовёт депутата Милонова в партию
Мария Погребняк предложила Виталию Милонову создать партию для семей
Модель и блогер Мария Погребняк написала в своём Telegram-канале, что не обвиняет депутата Госдумы Виталия Милонова в краже идеи. Парламентарий ранее предложил инициативу, которая похожа на её разработку.
Погребняк заявила, что у неё нет разногласий с Милоновым. Она, напротив, видит необходимость в совместной работе. Блогер подчеркнула, что, как и депутат, она является многодетным родителем.
По мнению Погребняк, они с Милоновым могут объединить усилия и создать партию для защиты интересов семей с детьми.
«Я уверена, что мы нашли бы решение демографического кризиса. Надо подобрать название для партии. Может, «Россия — многодетная страна»? Или партия «Союз Семей»?», — отметила она.Ранее Виталий Милонов предлагал ввести «зарплату» для родителей, ухаживающих за детьми до 5-6 лет. Аналогичное предложение ранее звучало и от Погребняк, которая поддерживает саму идею, независимо от авторства.