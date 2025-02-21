«Мы ждём его возвращения два месяца»: Симоньян заменила находящегося в коме Кеосаяна в эфире НТВ

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)
Телезрители привыкли видеть Тиграна Кеосаяна в эфире НТВ в его передаче «Международная пилорама». Однако пока телеведущий находится в коме, его место заняла супруга Маргарита Симоньян.
22 февраля состоится премьерный выпуск документального проекта Кеосаяна «Ч.Т.Д», приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Об ухудшении состояния Тиграна Кеосаяна стало известно в начале января. Ведущий почувствовал себя плохо и попал в больницу, где пережил клиническую смерть и впал в кому. Маргарита Симоньян несколько недель скрывала произошедшее от общественности, но всё же раскрыла правду, поскольку журналисты начали звонить ей и спрашивать о муже.
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«Здравствуйте, сограждане. Много лет на НТВ эту фразу вы слышали от Тиграна Кеосаяна – моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме, и два месяца мы ждём возвращения в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждём, я буду вести эту программу», – сказала Симоньян в анонсе передачи.Журналистка объяснила, что это будет программа, нацеленная на рассказ о Великой Отечественной войне. В рамках передачи ведущая расскажет о героях и людях, совершавших подвиги, создававших песни и стихи, обеспечивающих мир во всём мире и позволивших нам родиться.
Об ухудшении состояния Тиграна Кеосаяна стало известно в начале января. Ведущий почувствовал себя плохо и попал в больницу, где пережил клиническую смерть и впал в кому. Маргарита Симоньян несколько недель скрывала произошедшее от общественности, но всё же раскрыла правду, поскольку журналисты начали звонить ей и спрашивать о муже.
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Анастасия Чинкова