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«Мы ждём его возвращения два месяца»: Симоньян заменила находящегося в коме Кеосаяна в эфире НТВ

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Телезрители привыкли видеть Тиграна Кеосаяна в эфире НТВ в его передаче «Международная пилорама». Однако пока телеведущий находится в коме, его место заняла супруга Маргарита Симоньян.
22 февраля состоится премьерный выпуск документального проекта Кеосаяна «Ч.Т.Д», приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Здравствуйте, сограждане. Много лет на НТВ эту фразу вы слышали от Тиграна Кеосаяна – моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме, и два месяца мы ждём возвращения в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждём, я буду вести эту программу», – сказала Симоньян в анонсе передачи.
Журналистка объяснила, что это будет программа, нацеленная на рассказ о Великой Отечественной войне. В рамках передачи ведущая расскажет о героях и людях, совершавших подвиги, создававших песни и стихи, обеспечивающих мир во всём мире и позволивших нам родиться.

Об ухудшении состояния Тиграна Кеосаяна стало известно в начале января. Ведущий почувствовал себя плохо и попал в больницу, где пережил клиническую смерть и впал в кому. Маргарита Симоньян несколько недель скрывала произошедшее от общественности, но всё же раскрыла правду, поскольку журналисты начали звонить ей и спрашивать о муже.

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#телевидение
#великая отечественная война
«Не нужно было рубить с плеча»: Ирина Пинчук не до конца верит в измены мужа и винит себя за слова о разводе
21 февраля 2025, 14:25

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук пожалела, что на эмоциях раскрыла подробности скандала с мужем Араем Чобаняном. Сейчас она ждёт доказательства невиновности супруга.
На днях бывшая участница «Дома-2» наделала много шума в соцсетях. Ночью 19 февраля она вышла на связь с подписчиками в истерике. На фоне сильного стресса у девушки тряслись руки, она никак не могла уложить ребёнка спать.

В серии эмоциональных сторис Ирина рассказала, что Арай уже долгое время ей изменяет. Но самым больным стало то, что Чобанян развлекался с другими женщинами, пока она беременная лежала в больнице и на кону была жизнь их малыша.

Также Ирина показала несколько скриншотов переписок мужа с другими женщинами. Компромат стал доступен после того, как аккаунты экс-участника «Дома-2» взломали. После этого Пинчук объявила о разводе.

Однако по прошествии двух дней девушка пришла в себя и призналась, что поспешила с выводами.

«Я вышла на эмоциях, когда выставляла всё ночью. Сейчас считаю нужным также выйти и проговорить один момент. В первую очередь, что нужно было сделать мне, конечно же, не рубить с плеча, вообще ни с кем не обговорив ничего. Просто сразу поддалась эмоциям, вышла в сторис. Этого делать нельзя было», – поделилась Ирина с подписчиками.
Теперь девушка ждёт доказательств невиновности мужа. Она отметила, что Арай назвал подделкой скриншоты переписок. В скором времени супруг восстановил аккаунт и Ирина лично зайдёт и посмотрит, имеются ли это переписки и в каком году они велись.

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#семья
#развод
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«Шоу одного актера»: Мачеха дочери Волочковой раскрыла, как именно пройдет свадьба Ариадны, и ответила на нападки балерины
Мачеха дочери Волочковой раскрыла, как именно пройдет свадьба Ариадны
21 февраля 2025, 14:24

Елена Николаева (фото: ВКонтакте @elenanikas)

Телеведущая Елена Николаева ответила на нападки Анастасии Волочковой по поводу предстоящей свадьбы ее дочери и рассказала, как именно состоится праздник.
19-летняя Ариадна готовится выйти замуж за своего молодого человека по имени Никита в конце апреля, а свадьбу планируют организовать в Санкт-Петербурге в особняке Мясникова. Торжество обойдется в примерно в 10 млн рублей, оплачивать его будет Волочкова в качестве подарка молодым. Балерина мечтает о царской свадьбе для дочери.

На фоне подготовки к свадьбе девушки разгорелся скандал между ее матерью и мачехой, нынешней женой Игоря Вдовина, которая заявила, что Ариадна не хочет пышного торжества. Волочкова гневно прокомментировала, что женщина вообще не имеет никакого отношения к ее дочери и посоветовала заниматься собственными детьми.

Николаева тем временем не реагирует на упреки Волочковой.

«Честно говоря, я не знаю даже, что говорила обо мне Анастасия, я не в курсе ее заявлений и не слежу за ними. Я просто не хочу комментировать это шоу одного актера, оно не очень требует комментариев, вот и все. Я не имею никакого отношения к этой свадьбе, но в любом случае Ариадна выходит замуж, и, конечно, в Москве мы тоже будем отмечать, также будет еще и венчание», — рассказала Николаева в беседе с mk.ru.

При этом она добавила, что не будет публично спорить с балериной и не станет опускаться до этого уровня.


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#женщина
#скандал
#шоу
#отношения
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«Внук юриста»: Ксения Собчак рассказала о возможной будущей профессии своего сына Платона
Ксения Собчак о сыне Платоне: Главное, чтобы он занимался любимым делом
21 февраля 2025, 14:21

Ксения Собчак (Фото: Телеграм @ksbchk)

Журналистка, телеведущая, блогер и в прошлом скандалистка Ксения Собчак порассуждала о возможной будущей профессии своего восьмилетнего сына Платона. По её мнению, главное, чтобы он занимался в жизни любимым делом.
Об этом она рассказала изданию NEWS.ru после церемонии, посвящённой 25-летию со дня смерти её отца, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. По словам журналистки, с которыми трудно не согласиться, выбранное дело должно быть любимым, только тогда оно будет приносить радость.

«Ребенку пока 8 лет. Мне кажется, еще рано об этом говорить. Главное, что он учится и что ему это нравится. Моя мечта — чтобы он и в дальнейшей жизни занимался тем, что он любит», — сказала Ксения.

Она также добавила, что также рано предполагать, что Платон станет юристом, как его знаменитый дед. Собчак подчеркнула, что мальчик явно испытывает склонность к точным наукам, очень увлечён математикой и регулярно побеждает на школьных олимпиадах.

Ксения Собчак, ее мать, сенатор Людмила Нарусова, и ее сын Платон в среду участвовали в памятной церемонии, приуроченной к 25-летию кончины Анатолия Собчака, первого мэра Санкт-Петербурга. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин, который возложил цветы к памятнику и побеседовал со вдовой, дочерью и внуком петербургского градоначальника.

«Владимир Владимирович несколько минут поговорил с Платоном. Спрашиваю: "О чём говорили?", а он мне: "Вообще-то это между нами, но в основном про учёбу"», — рассказала Ксения.

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Молодая вдова Градского привела 10-летнего сына в суд после проигрыша в кассации: наследство музыканта разделят заново?
21 февраля 2025, 14:10

Александр Градский (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В Тверском районном суде Москвы продолжаются разбирательства по поводу наследства Александра Градского. Певец оставил после себя многомиллиардное имущество, которое теперь не могут поделить между собой члены его семьи.
В деле появились новые подробности. Выяснилось, что кассация отменила решение, согласно которому вся недвижимость шла в наследство и делилась между родственниками. Теперь её разделение будет вестись иначе и возникает большой вопрос, что же достанется молодой вдове Градского Марине Коташенко.

На последнее заседание женщина пришла с 10-летним сыном, который является ответчиком в деле. Когда заседание завершилось, вдова Градского спешно покинула здание, отказавшись общаться с присутствующими.

Градский после смерти оставил огромное наследство, включающее несколько элитных квартир в центре Москвы, коммерческие помещения, загородные коттеджи и счета в банках.

Незадолго до кончины музыканта Коташенко стала его законной супругой. Отмечалось, что их расписали прямо в квартире, где в последнее время жил наставник шоу «Голос». Многие знакомые семьи удивляются такому решению, поскольку уверяют, что к моменту смерти Градский уже давно не жил с Мариной.

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У звезды «Дома-2» Майи Донцовой врачи обнаружили серьезную патологию перед операцией
21 февраля 2025, 14:01

Майя Донцова (Фото: Telegram @mayya_donzz)

Звезда «Дома-2» Майя Донцова пожаловалась, что перед очередной операцией врачи обнаружили у нее серьезную патологию. Ее слова приводит Super.ru.
Оказывается, Донцова планировала собиралась сделать лазерную коррекцию зрения. Девушка уже начала подготовку к операции, но решила сначала обратиться еще в одну клинику, где у нее обнаружили отслоение сетчатки глаза.

«Честно, поражаюсь, как в прошлой клинике это тупо не заметили... Хотя это серьезная проблема», — удивляется Донцова.

Она пояснила, что перед лазерной коррекцией ей было необходимо «лазером припаять сетчатку», а после этого еще и вылечить синдром сухого глаза, который у нее возник из-за длительного ношения контактных линз.

«Первый этап готов. Мне припаяли сетчатку. Теперь через две недели на проверку, и назначаем дату коррекции зрения!» — рассказала Донцова.

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